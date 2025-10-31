Die Videos der Woche vom 31.10. mit Moonspell, The Other, Kreator u.v.m.

Hier geht’s zur Übersicht dieser Woche:

Aephanemer ‘Contrepoint’

Another Realm ‘If Worlds Collide’

Ater ‘Venus’

Born From Pain ‘My War’

Conjurer ‘All Apart’

Deez Nuts ‘Hang The Hangman’ (feat. Andrew Neufeld)

Distant ‘Desolation’

Equilibrium ‘Borrowed Waters’ (feat. Roniit)

Kreator ‘Tränenpalast’ (feat. Britta Görtz)

Moonspell ‘Extinct’ (live feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa)

The Other ‘Hier sein’

Ov Sulfur ‘Wither’

Port Noir ‘Redshift’

Rotten Sound ‘Brave New World’

Tesseract ‘Tender’ (live)

The Vice ‘Cardinal Tropes’

—

