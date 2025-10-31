Die Videos der Woche vom 31.10. mit Moonspell, The Other, Kreator u.v.m.

Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Another Realm ‘If Worlds Collide’
Ater ‘Venus’
Deez Nuts ‘Hang The Hangman’ (feat. Andrew Neufeld)
Moonspell ‘Extinct’ (live feat. Orquestra Sinfonietta de Lisboa)
Ov Sulfur ‘Wither’
Port Noir ‘Redshift’
The Vice ‘Cardinal Tropes’
Die Metal-Alben der Woche vom 31.10. mit Avatar, The Other, Mystic Circle u.a.
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 31.10. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Creeper und Deez Nuts.
Avatar Wollte das Quintett bislang stets auf möglichst vielen Hochzeiten gleichzeitig tanzen (unter anderem Theatralik, Horror, Groove Metal, Avantgarde und Prog Metal), haben die Göteborger ihren stilistischen Eklektizismus auf ihrem mittlerweile zehnten Studioalbum zwar gewiss nicht abgelegt, aber... (Hier weiterlesen) The Other Mit (fast) komplett reformiertem Line-up hat das Quartett nicht allein die Personalkarten neu gemischt. (Hier weiterlesen) Mystic Circle Authentischer will man sein, respektvoller. Kritiker sahen früher den Bogen zum Kitsch oft etwas überspannt, aber HEXENBRAND 1486 wirkt deutlich reifer als die Frühwerke der Band. (Hier weiterlesen) Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und…