Dirkschneider & The Old Gang: Neue Single und Überraschung

Am 2. April erscheint mit ‘Where The Angels Fly’ eine Single, die schon seit Wochen die Gerüchteküche zum Brodeln bringt. Als das Video zum Song online ging, löste es einen riesigen Social Media-Sturm aus. Mehr als zwei Millionen Clicks haben Dirkschneider & The Old Gang damit bereits auf YouTube erreicht.

Was sich hinter dem Musikprojekte verbirgt, erklärt der Name praktisch von selbst: Rock-Legende Udo Dirkschneider hat im Herbst 2020 seine engste peer group um sich geschart und ein spektakuläres neues Projekt gegründet.

Über die Details von Dirkschneider & The Old Gang gibt es bereits erste konkrete Informationen – neben Udo sind auch sein Sohn Sven, die früheren Accept-Mitglieder, Bassist Peter Baltes und Gitarrist Stefan Kaufmann, sowie Sängerin Manuela Bibert mit an Bord. Das gesamte „Ausmaß“ dieser prominent besetzten Formation und ihre weiteren Planungen werden allerdings erst in den kommenden Wochen bekanntgeben.

Nur so viel: Wer bis dato geglaubt hatte, bereits alles Wesentliche zu kennen, sieht sich getäuscht. Dirkschneider & The Old Gang sind mit einem aufsehenerregenden Video gestartet, haben damit die komplette Dimension aber nur vage angedeutet. Also Augen und Ohren auf: Ab jetzt wird es erst richtig spannend!