Disturbed-Bassist John Moyer hat geheiratet

Frohe Nachrichten kommen aktuell aus dem Hause von Disturbed: John Moyer ist unter der Haube. Der Bassist hat seine langjährige Freundin Brandi Nicole Hester geehelicht. Das Paar war zuvor schon sechs Jahre beisammen, hat sich im Mai 2021 verlobt und hat sich am Samstag, den 5. November in seiner Heimatstadt Kyle in Texas das Ja-Wort gegeben.

Stilvolle Trauung

Unten könnt ihr euch ein paar in den Sozialen Medien veröffentlichte Fotos von Braut und Bräutigam anschauen. Zusammen bringen Moyer und Hester die beiden Söhne Donovan und Logan aus vorherigen Beziehungen mit in die Ehe ein. Brandi Nicole Hester arbeitet im Großraum Austin als Innendesignerin und Stylistin. Bevor John sich Disturbed im Jahre 2004 anschloss, spielte der 48-Jährige in Rock-Kapellen wie The Union Underground und Soak. Darüber hinaus war Moyer auch mit Musikgruppen wie Adrenaline Mob, Art Of Anarchy und dem ehemaligen Queensrÿche-Frontmann Geoff Tate im Studio beziehungsweise auf Tour.

Des Weiteren gab der Disturbed-Musiker vor fünf Jahren im Interview mit TheRustBeltChronicles.com zu Protokoll, was er vom heutigen Musik-Business hält. „Es ist jetzt eine digitale Welt. Sachen können heruntergeladen werden, und Bands machen nicht mehr wirklich das Geld mit CD-Verkäufen, das sie früher gemacht haben. Eine Band konnte damals einen Plattenvertrag ergattern und vom Absatz leben. Jetzt ist das schwer zu schaffen. Die Plattenfirmen können nicht wirklich ihre Künstler entwickeln, so wie sie es einst gemacht haben. Man kann ein toller Singer-Songwriter, aber nicht in der Lage sein, einen anständigen Lebensunterhalt mit seinem Talent zu verdienen.“

