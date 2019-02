Disturbed: Draiman unterbricht Show, um Frau aus dem Pit zu holen

Foto: B.Treimer. All rights reserved.

Disturbed-Sänger David Draiman packte bei einer Show in Texas der Beschützerinstinkt. Er stoppte das Konzert, um eine Frau auf die Bühne zu holen, nachdem sie ungewollt in den Moshpit gezogen wurde.

Ein Fan-Video zeigt, wie der Fronter auf der Bühne steht und sich an das Publikum wendet. „Leute, ich spreche hier von ganz vorn zu euch. Ich habe gesehen, was passiert ist.“ Das Video wird abrupt geschnitten und später fortgesetzt. Draiman bewegt sich ganz nach vorne an den Bühnenrand und holt eine Frau auf die Bühne. „Du meine Liebe, wir schulden dir etwas. Willst du gerne für das letzte Lied hier raufkommen?“

Ehrenplatz statt Pit-Gemenge

Draiman stellt die dreißigjährige Frau Sammie der jubelnden Menge vor und entschuldigt sich im Namen der Band bei ihr. „Im Namen der Herren von Disturbed möchte ich mich entschuldigen, dass du von unserer Gang angegriffen wurdest.

Ich kann nichts dagegen tun ich bin sehr sehr beschützerisch. Nennt mich altmodisch. Es gibt ein paar verrückte Idioten da draußen, die mich sogar sexistisch nennen würden. Und zwar weil ich darauf beharre, eine Frau zu beschützen. Aber wisst ihr was: Alle brauchen Schutz. Jeder, der nicht so stark ist wie man selbst, hat Schutz verdient.“ Zum Abschluss lädt er sie ein, sich auf den Ehrenplatz neben das Schlagzeug zu setzen.