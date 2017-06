Dog Eat Dog sind nach über zehn Jahren mit neuer EP zurück

Foto: Promo. All rights reserved.

Die selbst ernannte “Partyband” Dog Eat Dog ist ein Feierbiest. 2015 stand das 25. Band-Jubiläum an, 2016 der 20. Geburtstag des PLAY GAMES-Albums sowie auch die Zehn-Jahr-Feier ihrer letzten Longplay-Veröffentlichung WALK WITH ME.

Im aktuellen Jahr 2017 gibt es für die Band leider keine Jubiläen, darum haben sich Dog Eat Dog dazu entschlossen, eine neue EP zu veröffentlichen – auch ein Grund zu feiern. Die Crossover-Legenden produzierten den Vier-Tracker in Eigenregie, einen ersten Eindruck, den Song ‘Vibe Cartel’, seht ihr unten.

Weiterlesen Dog Eat Dog Die EP soll online über alle gängigen Dienste verfügbar sein, die physische Version gibt es bei den Konzerten zu erwerben. Dog Eat Dog planen zudem, zu jedem Song ein eigenes Video zu produzieren. Außerdem sollen weitere neue Songs entstehen.

Uns erwartet klassischer Dog Eat Dog-Stoff: Musik zum Partymachen, Abgehen und Mitsingen, und neben den Einzel-Shows spielen Dog Eat Dog sogar auch beim Wacken Open Air – wenn das kein Comeback ist!

Seht hier ‘Vibe Cartel’ von der neuen Dog Eat Dog-EP:

Dog Eat Dog – Tour 2017:

13.07.2017 Frankfurt, Das Bett

14.07.2017 Aachen, Rockbunker

03.08.2017 Siegen, Vortex

04.08.2017 Wacken, Wacken Open Air

05.08.2017 Koblenz, Circus Maximus

26.08.2017 CH-Lachen, Openair Altendorf

31.08.2017 Bremen, Tower

02.09.2017 Taarstedt, Angeliter Sommerfest

03.09.2017 Leipzig, Naumanns

08.09.2017 Köln, Underground

17.11.2017 Oberhausen, Resonanzwerk