Doku im Stream: Übergriffe und Nazi-Merch auf Metal-Festivals?

Die halbstündige „Strg_F“-Reportage ‘Übergriffe und Nazi-Merch: Was geht beim Metal?’ beschäftigt sich mit den Schattenseiten von Metal-Festivals: sexualisierte Gewalt, Nazi-Merch und zwielichtige Bands stehen im Fokus. Unten findet ihr die Doku im Stream.

Recherchiert haben die Reporterinnen auf dem Wacken Open Air, Party.San und Summer Breeze Open Air 2023. Dass sie selbst jahrelange Metal-Fans sind, tut der Dokumentation gut: Sie verzichtet weitgehend auf Klischees und Übererklärungen, sondern fühlt direkt vor Ort nach, ob die Metal-Community auf Sommer-Festivals wirklich die große familiäre Gemeinschaft ist, als die sie sich selbst wahrnimmt.

Die Antwort der schonungslosen, aber fairen Dokumentation: Ja, aber.

Der überwiegende Teil der Metal-Szene feiert friedlich miteinander, distanziert sich von einschlägigen Bands und deren Merchandise, und verurteilt jede Form sexueller Übergriffe. Um so schmerzlicher treffen die die gravierenden Einzelfälle: Patches von NSBM-Bands auf Kutten und bei Händlern, Grabschen bei Crowdsurferinnen und uneindeutige und provokative Bands auf der Bühne kommen vor und sind ein Problem – wohlgemerkt und auch in der „Strg_F"-Reportage so beschrieben, nicht nur auf Metal-Festivals.

Reaktionen aus der Community

Die Veranstalter des Wacken Open Air, Party.San und Summer Breeze werden mit den Ergebnissen konfrontiert und nach Lösungen gefragt; sie führen Patch-Kontrollen durch und schließen betreffende Merchandise-Stände. Einzugestehen ist: Da ist noch Luft nach oben. Steel Panther müssen sich im Verlauf der halben Stunde Kritik an ihrer überspitzten Satire gefallen lassen, Bands wie Shining oder Mayhem zu provokativen und dummen Aussagen aus der Vergangenheit rechtfertigen.

Die Doku zeigt, wie (zumeist gemeinschaftlich und weitsichtig) Fans und Festival-Verantwortliche zu den Vorfällen stehen. Und sie erinnert daran: Jeder Einzelne ist dafür verantwortlich, dass die Metal-Gemeinschaft für jeden und jede gesund, inklusiv und sicher bleibt.

In den Kommentarspalten gibt es viel Zuspruch für die Doku und ihre Macherinnen und Macher:

„Als ein Metal-Head welcher echt stolz auf den generellen Zusammenhalt und Respekt in der Szene ist, schockiert es mich zu tiefst, dass solch unnötige und widerliche Handlungen vorkommen.“

„Die Frauen die so von Opfern sprechen… sollten sich was schämen! Hoffentlich passiert ihnen sowas nie! Unfassbar“

„Find es nice, dass der vom Party.San Team offen und ehrlich mit der Kritik umgeht.“

„Ich finde bei den Merch Ständen machen es sich die Veranstalter zu einfach. Da würde es doch schon reichen, ein paar Volunteers einzustellen, die gegen ein kostenloses Ticket die Stände abgehen und verbotenes Merch melden.“

„Wenn du sexuell belästigt wirst, ist es nicht deine Schuld egal wie du rumläufst!“

„Es tut der Szene gut, wenn sowas thematisiert und der Finger in die Wunde gelegt wird. Klar, erstmal tut es weh und vielleicht ist der erste Reflex, alles nicht wahrhaben zu wollen. Aber wir brauchen Reflexion und wohl leider auch externen Druck, um den selbstgestellen Ansprüche näher zu kommen, eine inklusive, tolerante und sichere Szene zu sein.“

Seht hier die Reportage ‘Übergriffe und Nazi-Merch: Was geht beim Metal?’ im Stream:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Über die Doku 'Übergriffe und Nazi-Merch: Was geht beim Metal?': „Metaller sehen böse aus, sind aber total lieb. Darüber ist man sich in der Metal-Community weitgehend einig. Aber stimmt dieses Selbstbild wirklich? Wir sind auf drei Metal-Festivals in Deutschland gefahren. Dort haben wir mit Metal-Fans gesprochen, uns die Line-Ups angeguckt und den Merch mal genauer unter die Lupe genommen. Nicht alles lässt das Metal-Herz höher schlagen. Einige Metalheads haben uns von sexuellen Übergriffen beim Crowdsurfen berichtet. Wie gehen die Festivals damit um? Wir haben bei Wacken, Party.San und Summer Breeze nachgefragt."

Über den Kanal Strg_F: „Strg_F. Das steht für Suchen und Finden. Wir gehen für euch dorthin, wo es etwas zu entdecken gibt, tauchen ein und decken auf. STRG_F sind eine Gruppe junger Reporter.innen, die über das berichten, was sie selbst bewegt. Ehrlich, nah, ungeschönt.“

