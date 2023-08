Summer Breeze 2023: METAL HAMMER berichtet live vor Ort

Auf dieses Line-up haben vermutlich jede Menge Fans gewartet: Das "Klash Of The Ruhrpott"-Thrash-Event im Juli 2024 mit Kreator, Sodom, Destruction und Tankard.

Am 20. Juli 2024 steigt im Amphitheater in Gelsenkirchen ein ganz besonderes Event. Die legendären "Teutonic 4" des Thrash Metal versammeln sich zu einem Konzert. Die Kult-Bands Kreator, Sodom, Destruction und Tankard spielen beim "Klash Of The Ruhrpott" einmalig zusammen. Mille Petrozza (Kreator): "Ich bin so glücklich über diese Gelegenheit, dieses Package auf bestmögliche Art und Weise präsentieren zu können. Das wird ein sehr besonderer Tag voller Liebe und Respekt werden. Erwartet zudem den umfangreichsten Kreator-Gig ever." Tom Angelripper (Sodom): "Endlich gibt es die Möglichkeit, die Bühne mit meinen alten Wegbegleitern und Freunden zu teilen, das macht mich sehr glücklich.…