Five Finger Death Punch haben ihre restlichen Show-Termine für dieses Jahr abgesagt, weil Gitarrist Jason Hook sich einer Notoperation unterziehen musste.

Five Finger Death Punch hatten für dieses Jahr ursprünglich noch ein paar letzte Amerika-Konzerte geplant. Am 12. Dezember gab es jedoch eine Absage für einen Auftritt in Duluth, Minnesota. Die restlichen drei Show-Termine werden nun ebenfalls ins Wasser fallen. Grund dafür ist ein gesundheitliches Problem von Gitarrist Jason Hook. Der Musiker musste sich einer Notoperation unterziehen, bei der ihm die Gallenblase entfernt wurde. Den Eingriff hat der Gitarrist zum Glück ohne Komplikationen überstanden. So liest es sich zumindest in dem Statement, das von der Band hierzu veröffentlicht wurde: „Letzte Nacht wurde Jason Hook in die Notaufnahme gebracht, wo festgestellt wurde,…