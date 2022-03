Donald Trump bat Kid Rock um Rat bzgl. ISIS und Nordkorea

Kid Rock hat in einem Interview mit „Fox News“-Moderator Tucker Carlson eine dezent abstruse Anekdote über Donald Trump zum Besten gebracht. So habe ihn dieser 2017, als der Musiker zusammen mit Ted Nugent und Sarah Palin auf Besuch im Weißen Haus war, um Rat sowohl in Bezug auf den Islamischen Staat als auch Nordkorea gefragt (siehe Video unten).

Ein offenes Buch

„Trump wollte einen Tweet posten“, beginnt Kid Rock seine Plauderstunde. „Ich möchte keine unpassende Bemerkung machen. Hoffentlich mache ich das nicht. Der Tweet sollte ungefähr so gehen: ‚Wenn du dich jemals dem Kalifat anschließt, wenn du das versuchst, wirst du tot sein.‘ Und er meint: ‚Was hältst du davon?‘ Ich sagte nur: ‚Großartig. Ich kann das nicht besser machen.‘ Doch als es veröffentlicht wurde, war es umgeschrieben und politischer, um politisch korrekter zu wirken. Einfach nur: ‚Habt Angst.'“

Bei einer anderen Gelegenheit hätten sich beide Landkarten angeschaut. „Und ich denke mir nur: ‚Sollte ich hier dabei sein?'“, rekapituliert Kid Rock. „Denn ich mache dreckige Alben manchmal. Er fragt mich jedenfalls: ‚Was, denkst du, sollten wir angesichts Nordkorea machen?‘ Ich stammelte nur: ‚Was? Ich finde nicht, dass ich qualifiziert bin, das zu beantworten.'“ Des Weiteren lobte der 51-Jährige Donald Trump dafür aus dem Stegreif zu sprechen. „Wenn du dir ein Interview mit Joe Biden anschaust, und ein Trump-Interview — dann gibt es keinen Vergleich zwischen beiden. Und Trump spricht spontan. Ich verstehe, wie es ist. Manchmal drückst du dich falsch aus. Aber ich höre lieber jemandem zu, der von Herzen spricht und sich hier und da mal falsch ausdrückst.“

