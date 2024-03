Tommy Clufetos über die Vorteile des Spielens mit Ozzy

auch interessant

Wie ein Opa, der zu viel redet

In einem Interview mit dem Radiosender WRIF in Detroit gewährt der renommierte Schlagzeuger Tommy Clufetos faszinierende Einblicke in seine acht Jahre währende Zusammenarbeit mit Ozzy Osbourne. Ursprünglich als Mitglied von Ozzys Solo-Band tätig, übernahm Clufetos später die Rolle des Schlagzeugers bei Black Sabbath, als Ersatz für Bill Ward in deren Tour-Besetzung.

Clufetos lobt im Interview vor allem Ozzys umfangreiches Verständnis für das Musik-Business: „Ozzy versteht es einfach. Ich meine, der Typ macht das seit 50 Jahren. Und hat dabei enormen Erfolg gehabt. Ich habe schon mit vielen Leuten gespielt – aber wenn ich hinter Ozzy sitze, ziehen wir in den Krieg!“ Der Drummer betonte dabei auch die Bedeutung des Lernens von älteren Musikern, da diese „fünfmal erfahrener sind“ und wertvolle Tricks und Kniffe weitergeben können. Es sei, wie zu seinem Opa aufzuschauen – nur dass er weniger reden würde als Ozzy.

Tommy Clufetos hat viel von Ozzy gelernt

„Man schnappt sehr viel auf, wenn man mit so talentierten Leuten spielt“, führt Tommy Clufetos fort. „Tricks, die man in zwanzig Jahren oder so verwenden kann. Also all diese kleinen Showbiz-Tricks. Davon habe ich mittlerweile eine Menge in meinem Ärmel. Und die kommen alle von Leuten wie Ozzy. Ich hatte echt viel Glück.“

Empfehlung der Redaktion Ozzy Osbourne will noch mal auf die Bühne Heavy Metal Nach Online-Falschmeldungen über den vermeintlichen Tod von Ozzy Osbourne meldet sich dieser zu Wort und appelliert an seine Leistungsfähigkeit.

Anschließend geht das Interview um Clufetos’ Zeit mit den Metal-Urvätern Black Sabbath, mit denen er einige Jahre lang durch die Welt tourte. „Es sind alles verschiedene Schritte, die schließlich darauf hinausliefen, bei Sabbath zu spielen. Die kleinen Schritte, als ich mit meinem Vater Oldie-Shows in Detroit spielte, zum Beispiel. Ich habe all diese verschiedenen Dinge gemacht, in all diesen verschiedenen Situationen gespielt. Und das hat schließlich darin gegipfelt, bei Black Sabbath zu drummen.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.