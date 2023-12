Metallica-Frontmann James Hetfield veröffentlichte sein umfangreiches Gitarrenbuch über seine Instrumentensammlung, um sich das Leben zu erleichtern.

Am 21. November hat Metallica-Gitarrist und -Frontmann James Hetfield sein Buch ‘Messengers: The Guitars Of James Hetfield’ veröffentlicht. Neben seiner persönlichen Sichtweise auf seine Karriere listet der Musiker darin seine wertvolle wie umfangreiche Gitarrensammlung auf – laut eigener Aussage, um sich den Überblick über diese erheblich zu erleichtern. Praktikables Nachschlagewerk Bezüglich seiner Entscheidung, ein Buch über seine Gitarren zu veröffentlichen, sagte James in einer Podcast-Episode von ‘The Metallica Report’: „Ich habe bereits ein Autobuch (‘Reclaimed Rust’ – Anm.d.A.) gemacht, also war als nächstes ein Gitarrenbuch an der Reihe. Und die Idee dazu hatte ich schon im Kopf, als ich noch…