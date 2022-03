Kid Rock: „Ich bin nicht zu canceln“

auch interessant

Der Begriff „Cancel Culture“ zählt unterdessen zu den wohl gängigsten, aber auch umstrittensten unserer Zeit. Zahlreichen Personen des öffentlichen Lebens wird der Spiegel der politischen Korrektheit vorgehalten. Unter diesem kritischen Beäugen muss man allerdings oftmals feststellen, wie viel Müll von diversen bislang gefeierten Persönlichkeiten produziert wird. Kid Rock, geoutet konservativ, macht sich nichts aus dem Trend und strotzt in einem aktuellen Interview mit Fox News vor Selbstvertrauen. Tucker Carlson, Moderator des Senders, hakt diesbezüglich nach.

Empfehlung der Redaktion Aaron Lewis: „Vielleicht sollten wir auf Putin hören“ Country Aaron Lewis von Staind hat mal wieder krude Verschwörungstheorien breitgetreten und sich dabei tatsächlich auf die Seite von Putin geschlagen. „Warum wurdest du noch nicht gecancelt? Als ob die Leute nicht sagen dürfen, was sie denken. Du aber schon.“ Rock antwortet, dass er „nicht zu canceln“ sei. Auf Carlsons Frage nach dem Grund dafür, antwortet der Musiker: „Weil es mich einen Scheißdreck interessiert. Ich bin nicht im Bett mit irgendwelchen großen Firmen. Letztendlich bin ich niemandem verpflichtet: keinen Plattenfirmen, keinen Firmeninteressen, keinem Irgendetwas. Sie können mich nicht absagen. Aber ich liebe es, wenn sie es versuchen.“

The legendary Kid Rock sits down with Tucker for a rare one-on-one interview. And nothing is off the table. You’ll see part of the fascinating discussion Monday on Tucker Carlson Tonight at 8pm ET on Fox News. pic.twitter.com/5ZU9rIb5Vj — Tucker Carlson (@TuckerCarlson) March 19, 2022

Wie sich Kid Rock immer weiter ins Aus schießt

Empfehlung der Redaktion Aaron Lewis (Staind) holt rechtsextremen Kongressabgeordneten auf die Bühne Country, Rock Staind-Frontman Aaron Lewis begrüßt den republikanischen Kongressabgeordneten Madison Cawthorn aus North Carolina während seines Konzerts am 12. Februar 2022 auf der Bühne. Cawthorn, der als einer der rechtsextremsten Abgeordneten eine nationale Anhängerschaft aufgebaut hat, stellt Lewis als „lieben Freund“ vor. „Er ist nicht nur der jüngste Kongressabgeordnete aller Zeiten, er macht seinen Scheiß außerdem so […] Aktuell promotet Kid Rock sein aktuelles Album BAD REPUTATION, das seit dem 21. März 2022 digital erhältlich ist und ab dem 06. April 2022 auch in physischer Form erscheint. Die Platte enthält die drei Songs, die Kid Rock im Januar veröffentlicht hat: ‘We The People’, ‘The Last Dance’ und ‘Rockin’ sowie seine im November 2021 veröffentlichte Single ‘Don’t Tell Me How To Live’, die er mit den kanadischen Hardrockern Monster Truck aufgenommen hat.

‘We The People’ enthält den Refrain von ‘Let’s go, Brandon’, einem konservativen Code für „Fuck Joe Biden“, und schießt außerdem gegen die Mainstream-Medien, CNN, TMZ, Twitter und Facebook sowie gegen die Maskenpflicht und die COVID-19-Beschränkungen.

„Wir, das Volk, behalten uns bei allem, was wir tun, das Recht vor, ‚Fuck you‘ zu schreien“, heißt es in dem Song. „Trag deine Maske. Nimm deine Pillen. Jetzt ist eine ganze Generation psychisch krank“, fügt Rock hinzu. An anderer Stelle im Song rappt er: „COVID ist nah. Es kommt in die Stadt. Wir müssen schnell handeln, unsere Grenzen dicht machen. Joe Biden tut es, die Medien umarmen ihn. Big Don tut es, und sie nennen ihn rassistisch. Die Inflation ist so hoch wie der Mindestlohn. Es ist also alles beim Alten. Es hat sich nichts geändert.“