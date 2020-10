„DOOM Eternal“: Story-DLC „The Ancient Gods“ ab sofort erhältlich

Denkt ihr nicht auch immer sofort an Panzer, wenn ihr Korn hört?

Es ist gar nicht unüblich, dass sich Bands zu Promozwecken mit anderen Marken zusammentun und gemeinsame Sache machen. Oftmals passt das auch, manchmal kann man sich nur fragend den Kopf kratzen. Aber entscheidet ihr, in welche Kategorie die Zusammenarbeit von Korn mit dem Free2Play-Spiel „World Of Tanks Blitz“ fällt. Anlass für die Kooperation ist Halloween. Neues Musikvideo von Korn Im Rahmen der gemeinsamen Kooperation haben Korn ein Musikvideo zu ihren Song ‘Finally Free’ aus ihrem aktuellen Album THE NOTHING (Review) veröffentlicht. In dem Clip wird die Geschichte von Captain erzählt, einem Charakter aus „World Of Tanks Blitz“ und offenbar Fan…