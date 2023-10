Doro: Exklusive CD nur in METAL HAMMER 11/2023

Jetzt vorbestellen!

Doro ist die unbestrittene Königin des Metal – und feiert dieses Jahr ihr 40. Jubiläum! Ihr kommendes Album CONQUERESS – FOREVER STRONG AND PROUD ist eine zeitlose Machtdemonstration, mit der sie ihre unvergleichliche Karriere eindrucksvoll fortsetzt. METAL HAMMER feiert die gemeinsam zurückgelegten 40 Jahre und verneigt sich vor der Queen Of Metal mit einer ganz speziellen CD-Beilage: Auf MAXIMUM CELEBRATION – STRONG AND PROUD präsentieren wir acht neue, rare und unveröffentlichte Doro-Nummern in einer einzigartigen Zusammenstellung.

Noch bevor das neue Studioalbum erscheint, bekommt ihr mit ‘I Will Prevail’ und dem raren Bonustrack ‘The Four Horsemen’ (im Original von Metallica) zwei brandneue Songs erstmals zu hören. Zwei weitere Albumtracks (darunter ein Feature mit Judas Priest-Sänger Rob Halford) und rare Cover-Versionen von unter anderem Kiss, Tina Turner und Led Zeppelin machen MAXIMUM CELEBRATION – STRONG AND PROUD zur perfekten Jubiläums-Headbang-Scheibe. Dieses ganz besondere Doro-Album gibt es nur zusammen mit METAL HAMMER 11/2023.

Für Abonnenten kostenlos, für alle anderen ab 20.10.2023 am Kiosk – und im auf 666 Stück limitierten Jewelcase nur in unserem Shop erhältlich. Das Angebot gilt nur, solange der Vorrat reicht. Jetzt zugreifen!

