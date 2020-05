Doro Pesch heute um 19 Uhr bei #DaheimDabeiKonzerte – der offizielle Trailer

Heute um 19 Uhr geht's weiter mit #DaheimDabeiKonzerte: The-Cure-Keyboarder Roger O'Donnell spielt drei Songs aus seinem Album 2 RAVENS.

Populär wurde Roger O’Donnell als Keyboarder von The Cure, doch als Solokünstler widmet er sich Neuer Klassik statt Pop. "Orchesterklänge wirken ehrlicher. Hinter einem Cello kann man sich verstecken. Aber nicht hinter der Musik des Cellos. Diese Kompositionen müssen stärker sein als im Pop." Das Cello dominiert auch 2 RAVENS, O’Donnells neues Soloalbum. Es enthält Gute-Nacht-Lieder über Winter in der Grafschaft Devon, verwunschene Häuser und verlassene Züge. Jennifer Pague von der Band Vita And The Woolf brachte hauchzarte Gesänge ein, wie auf der Vorab-Single THE HAUNT zu hören. O’Donnell spielte dazu sein Piano und produzierte die acht Stücke. https://www.youtube.com/watch?v=X7S4teL0vWg Roger…