Doro hat sich zusammen mit Judas Priest-Frontmann Rob Halford die Achtziger Jahre-Perle ‘Total Eclipse Of The Heart’ von Bonnie Tyler vorgenommen.

Doro feiert dieses Jahr ihr 40. Bühnenjubiläum. Auf ihrem anstehenden neuen Studiowerk CONQUERESS -- FOREVER STRONG AND PROUD, mit dem die Sängerin diesen Jahrestag unter anderem zelebriert, werden zwei Duette mit Judas Priest-Ikone Rob Halford sein. Dies verriet die 59-Jährige im Interview mit SiriusXM-Moderator Eddie Trunk. Zum einen handelt es sich um den Priest-Klassiker ‘Living After Midnight’, zum anderen um das Bonnie Tyler-Cover ‘Total Eclipse Of The Heart’. Nachzügler "Es sind 20 Lieder auf der Platte -- und alle klingen fantastisch", findet Doro. "Drei Duette sind drauf, zwei davon mit Rob Halford von Judas Priest -- ich kann es gar…