Doug Pinnick (King’s X) „flehte Gott an“, ihn heterosexuell zu machen

Mitglieder von Protest The Hero, Dream Theater, Haken und Co. covern Slayers ‘Seasons In The Abyss’ unter dem Namen “Sleigher”.

Seht hier das weihnachtliche Slayer bzw. Sleigher-Cover von ‘Seasons In The Abyss’. Protest The Hero-Frontmann Rody Walker verleiht dem Stück seine Stimme, während Dream Theater-Keyboarder Jordan Rudess, The Absence/Inhuman Condition-Schlagzeuger Jeramie Kling, Cradle Of Filth-Bassist Daniel Firth, Haken-Schlagzeuger Ray Hearne (an der Tuba) und Gitarrist Charlie Griffith sowie Dan Goldsworthy (My Minds Weapon) an den jeweiligen Instrumenten zu hören sind. Griffith, offenbar der Ideengeber, kommentiert: „Diesen Song mit etwas Weihnachtsstimmung zu versehen, hat besser funktioniert, als wir alle erwartet hatten! Jeff Hanneman liebte Weihnachten, also ist er hoffentlich mit unserem Tribut einverstanden. Ich hoffe, dass wir dabei helfen, etwas musikalische…