Drowning Pool: Neues Album STRIKE A NERVE kommt im September

Die US-amerikanischen Drowning Pool rücken wieder an den Start. Sechs Jahre ist es inzwischen her, dass die Alternative-/Nu-Metaller frisches Material im Albumformat geliefert haben. Und obwohl HELLELUJAH (2016) vor Energie nur so strotzte, ist es seither eher still um Drowning Pool geworden. Dem soll nun ein Ende bereitet werden. Mit STRIKE A NERVE können wir uns auf eine würdige Rückkehr gefasst machen, wie ‘Mind Right’ bereits unter Beweis stellen konnte. Am 30. September 2022 folgt dann der Longplayer.

Zurück zum Ursprung

Seit anderthalb Jahren soll STRIKE A NERVE bereits fertiggestellt sein. Seither gilt zähes Warten sowohl seitens der Band als auch seitens der Fan-Gemeinde. Dass sich das Warten allerdings gelohnt hätte, betonen auch die restlichen Band-Mitglieder, die allesamt „Herz und Seele“ in die neue Scheibe gesteckt haben sollen.

Elf brandneue Tracks umfasst das sechste Studioalbum der Gruppe. Darunter ‘Mind Right’, mit dem Drowning Pool an den Ursprung ihres Sounds zurückkehren und „die Wurzeln“ ihres „Southern Metal-Klangs wiederbeleben. Der Song wurde kurz nach dem Tod von Vinnie Paul geschrieben, als eine Art Tribut an ihn und Dime und eine Möglichkeit für uns, den Einfluss von Pantera auf unsere lokale Szene in Dallas zu ehren.“

Die Tracklist von STRIKE A NERVE:

Doing Time In Hell Hate Against Hate Stay And Bleed Strike A Nerve Racing To A Red Light Choke Everything But You Down In The Dirt Rope A Devil More Damned Mind Right

—

