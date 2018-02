Drudkh: Exklusive Trackpremiere von ‘U Dakhiv Irzhavim Kolossyu…’

Die ukrainischen Black-Metaller Drudkh veröffentlichen am 9. März 2018 ihre neues Album ЇМ ЧАСТО СНИТЬСЯ КАПІЖ (THEY OFTEN SEE DREAMS ABOUT THE SPRING).

Wie schon bei den Platten zuvor bedienen sich Drudkh bei ukrainischer Dichtkunst aus dem 20. Jahrhundert. Poetische Glanzwerke von Bohdan-Ihor Antonytsch, Majk Johansen, Vasyl‘ Bobyns’kyi und Pawlo Fylypowytsch wurden ausgegraben und für dieses Album wiederbelebt.

Hört hier die weltexklusive METAL HAMMER-Trackpremiere von ‘U Dakhiv Irzhavim Kolossyu…’: