Eddie Van Halen leidet an Kehlkopfkrebs

Schock in der Rock-Gemeinde: Eddie Van Halen leidet an Kehlkopfkrebs. Wie diverse Medien berichten, reist der legendäre Gitarrist zur Behandlung schon seit fünf Jahren regelmäßig nach Deutschland. Während die Krankheit eine Neuigkeit für die Musikwelt ist, bekämpft der 64-Jährige den Krebs folglich bereits seit einigen Jahren.

Als Ursache für die Wucherung in seinem Hals kommen wohl zwei Gewohnheiten von Eddie in Frage. Einerseits hat der in Amsterdam geborene US-Amerikaner stark geraucht, was mit Sicherheit ein enormer Faktor war. Van Halen selbst schreibt den Kehlkopfkrebs wohl zumindest auch seiner Angewohnheit zu, ein Gitarrenplektrum in den Mund zu nehmen, wenn er es während des Spielens – zum Beispiel beim Tapping – gerade nicht braucht.

Unheilvolles Comeback

Es ist leider nicht das erste Mal, dass sich Van Halen dem Dämon Krebs stellen muss. Schon im Jahr 2000 bekam Eddie die Diagnose Zungenkrebs. Damals wurde ihm sogar ein Teil seiner Zunge operativ entfernt.

Zuletzt hatte der einstige Van Halen-Sänger Sammy Hagar schon komische Andeutungen gemacht. Anlass waren wiederholt auftretende Spekulationen über eine Tournee mit ihm am Mikrofon. Obwohl das der Lockenkopf sicherlich gerne mitgemacht hätte, wiegelte er jedoch mit einem geheimnisvoll-nebulösen Verweis auf Eddie Van Halen ab. Er wolle nichts verraten, das stehe ihm nicht zu. Es war aber herauszulesen, dass sich Eddie wohl im Moment um seine Gesundheit kümmern muss.

