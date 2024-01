Editorial METAL HAMMER 02/2024

auch interessant

Liebe Metalheads,

was für ein Jahr steht uns bevor! Das möchten wir ganz bewusst nicht als Frage formulieren, sondern mit viel Vorfreude auf die kommenden Monate blicken: METAL HAMMER feiert 40. Jubiläum! Das ist in Zeiten des fortschreitenden Medienwandels alles andere als eine Selbstverständlichkeit, weshalb wir uns bedanken und diesen freudigen Anlass mit euch zusammen zelebrieren wollen.

Besondere Geburtstagsinhalte, -aktionen und -überraschungen werden uns über das gesamte Jahr hinweg begleiten – im gedruckten Magazin und auf allen METAL HAMMER-Kanälen (Podcast, Website, Social Media). Los geht’s in dieser Ausgabe in Form eines Interviews mit Chefredakteur-Urgestein Charly Rinne (ab S. 26). Freut euch mit uns auf alles, was noch kommt!

Und 2024 startet bereits legendär: 19 Jahre nach seinem letzten Solowerk veröffentlicht Bruce Dickinson THE MANDRAKE PROJECT – mehr als ein Album, sondern eine auf Jahre angelegte Geschichte. Vor dem 45-minütigen Gespräch mit der Metal-Ikone herrschte eine gewisse Nervosität, denn beim Interview zum letzten Iron Maiden-Album SENJUTSU gab sich der Sänger wenig mitteilungsbedürftig. Jetzt aber ist der 65-Jährige wieder ganz der Alte, zeigt sich begeistert und aufgeweckt – aus ihm sprudelt ein selbst für Dickinson-Verhältnisse enormer Redefluss und nicht enden wollender Gedankenstrom.

Quietschende Lederjacke

Wenn Bruce Dickinson lautmalerisch spricht, fühlt man sich mitten in die Songwritingsessions mit Produzent Roy Z hineinversetzt, in die Magie des Schöpfungsaktes: Hirne rattern, Töne fliegen, Riffs schälen sich heraus, Ideen werden ergriffen und zu Songs geformt. Eine Lehrstunde in kreativem Arbeiten und Songwriting! Immer wieder singt uns Dickinson einzelne Refrains, Zeilen und Riffs vor, während er gestikulierend seine Lederjacke zum Quietschen bringt – später im Monat lassen wir euch im METAL HAMMER Podcast (www.metal-hammer.de/podcast) direkt reinhören!

Doch damit nicht genug: Für die Titelgeschichte (ab S. 16) beschäftigte sich außerdem METAL HAMMER-Autor Frank Thießies eingehend mit der Solodiskografie des Iron Maiden-Frontmanns und bekam Roy Z zu sprechen; ein Auszug aus der Graphic Novel zu THE MANDRAKE PROJECT lässt euch noch tiefer in den fantasievollen Comic-Kosmos eintauchen.

Neben den unkaputtbaren NWOBHM-Weggefährten Saxon (ab S. 28) und Brüdern im traditionsverhafteten Geiste wie Masterplan oder Firewind (der Schlagabtausch ab S. 34) lassen wir in dieser Ausgabe außerdem Extremmetallverarbeiter wie Vitriol oder Master von der Leine (im Vorschlaghammer ab S. 70) und schaffen Platz für frisches Blut jeder Klangfarbe, von The Gems (S. 30) über Hiraes (S. 66) und Infected Rain (S. 64) bis Being As An Ocean (S. 53). Nachwuchsförderung der besonderen Art betreiben die rockenden Dinos (und der Drache) von Heavysaurus – ab Seite 38 gehen wir dem paläontologischen Phänomen und dem neuen Album POMMESGABEL auf die Spur!

Weltexklusive 7″

Schon jetzt können wir die nächste Ausgabe kaum erwarten: Neben allem Wissenswerten zum neuen Judas Priest-Album INVINCIBLE SHIELD dürfen wir euch mit einer weltexklusiven 7“ beglücken. Diese Vinylscheibe mit der brandneuen Single ‘Crown Of Horns’ (physisch hier zuerst noch vor Album-Release!) und einer Live-Version von ‘Painkiller’ gibt es nur mit METAL HAMMER 03/2024 – ab 16.2. im Handel oder jetzt direkt vorbestellbar unter www.metal-hammer.de/judaspriest.

(Als Abonnenten erhaltet ihr mit diesem Heft ein Anschreiben, das euch erklärt, wie ihr an die Platte kommt. Unser Abo-Service freut sich, von euch zu hören!) Innerhalb Deutschlands portofrei und natürlich nur, solange der Vorrat reicht.

So kann das Jahr weitergehen, oder?

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.