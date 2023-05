Editorial METAL HAMMER 06/2023

Liebe Metalheads,

endlich geht es wieder raus! Die ersten Festivals liegen bereits hinter uns. Wenngleich das Münchener Dark Easter Metal Meeting, das Inferno in Norwegen und das Keep It True noch überdacht stattfanden (siehe unsere Live-Seiten ab S. 102), brachten sie bereits eine Ahnung von Frühjahrs- und Feststimmung mit sich. Jetzt aber: höchste Zeit, bei Frischluft und Sonneneinstrahlung Haar und Fäuste zu schütteln!

Zu den großen Open Air-Veranstaltungen der Saison zählt die Rückkehr von Iron Maiden auf die Bühnen. Nach dem Abschluss ihrer „Legacy Of The Beast“-Rückschau haben sich die NWOBHM-Giganten ein neues Konzept ausgedacht: Unter dem Motto „The Future Past“ stellen sie zum einen ihr aktuelles Album SENJUTSU ausführlich vor, und ehren zum anderen das live lange viel zu wenig beachtete SOMEWHERE IN TIME. Dies nehmen wir gerne zum Anlass, das 1986 kontrovers aufgenommene Album im Detail zu beleuchten:

Der ungewohnte Synthiesound, die verstärkten progressiven Anleihen, das selbst für Iron Maiden-Verhältnisse enorm detailverliebte Coverartwork und Über-Songs wie ‘Wasted Years’ bieten mehr als genug Stoff für eine ausführliche History aus der Feder von Autor Matthias Weckmann. Darüber hinaus konnten wir Gitarrist Adrian Smith für ein aktuelles Interview gewinnen: Neben der Erinnerung, welches Solo er nach einer schmerzhaften Zahnwurzelbehandlung einspielte, blickt er auf die kommende Tournee und besondere Verbindung zu Deutschland (ab S. 18).

Traditionsverhaftete Themen

Neben weiteren traditionsverhafteten Themen wie Roadwolf, Elegant Weapons oder Metal Church kommen diesen Monat auch Freunde extremerer Klänge nicht zu kurz: Legion Of The Damned schaffen mit THE POISON CHALICE einen weiteren Thrash Metal-Höhepunkt 2023, bei Immortal fegt Demonaz mittlerweile im Alleingang, und die deutschen Schwarzmetaller Thulcandra erkämpfen sich mit HAIL THE ABYSS so überraschend wie verdient die Soundcheck-Krone. Übrigens: Teile des Gesprächs mit 70.000 Tons Of Metal-Veranstalter Andy Piller sowie ein Interview mit Betontod hört ihr im METAL HAMMER Podcast (www.metal-hammer.de/podcast).

Eine Premiere erwartet euch nächsten Monat: Die Mittelalter-Metaller Feuerschwanz haben in den zurückliegenden Jahren einen unvergleichlichen Aufstieg hingelegt und sich von Blödelbarden zu einer umjubelten Metal-Band entwickelt. Beweismaterial? Liefern sie mit der exklusiven Heftbeilage MAXIMUM BERZERKER: Die CD mit acht Songs (darunter neue vom kommenden Album FEGEFEUER, rare und haufenweise exklusive Tracks) gibt es nur zusammen mit der nächsten METAL HAMMER-Ausgabe 07/2023. Für Abonnenten kostenlos, und als Jewelcase Edition (limitiert auf 666 Stück) nur im METAL HAMMER Shop – jetzt schnell vorbestellen unter www.metal-hammer.de/feuerschwanz.

PS: Du bist leidenschaftlicher Metaller und willst als Journalist über Musik berichten, deine Lieblingskünstler interviewen, spannende Reportagen schreiben und während deiner Ausbildung den Journalismus der Zukunft mitgestalten? Werde Nachwuchs-Journalist bei METAL HAMMER! Noch bis 7. Juni könnt ihr euch unter www.freetech.academy um einen Ausbildungsplatz an Deutschlands fortschrittlichster Journalistenschule bewerben. Die einzigen Voraussetzungen: Talent und Leidenschaft.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

—

