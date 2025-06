Editorial METAL HAMMER 07/2025

Liebe Headbanger,

noch kein Jahr ist es her, dass die Scorpions als Headliner das Wacken Open Air erobert haben. Kurz danach gab es bei den METAL HAMMER AWARDS eine „Legends“-Auszeichnung für ihr unerschütterliches Lebenswerk. „Das ist mein bisher schönster Geburtstag“, ließ Rudolf Schenker an jenem Abend wissen. Jetzt schmeißen wir einen noch schöneren Geburtstag: Ihr 60. Jubiläum zelebriert die Band bei einem gigantischen Stadionkonzert in Hannover. Judas Priest, Alice Cooper und rund 50.000 Fans feiern einen der größten Export­schlager der Republik, der hierzulande zwar auch belächelt worden sein mag, jedoch die deutsche Heavy Metal-Szene in den Siebzigern und Achtzigern früh und nachhaltig prägte. Eine Titelgeschichte zum diamantenen Jubiläum ist die logische Folge – METAL HAMMER-Autor Frank Thießies bat die Band nicht nur zum Gespräch, sondern besuchte sie auch in Hannover, um in der Scorpions-Ausstellung gemeinsam auf den Spuren ihrer Geschichte zu wandeln.

Letztes Goodbye

Exakt vor 40 Jahren erschien außerdem das legendäre Album WORLD WIDE LIVE mit der Single-Auskopplung ‘No One Like You’. Nur zusammen mit dieser METAL HAMMER-Ausgabe gibt es die exklusive Neuauflage jener 7“ mit der originalen B-Seite ‘The Zoo’ und brandneuem Layout. Dass das Abschiedskonzert von Black Sabbath am selben Wochenende stattfindet wie das Scorpions-Jubiläumskonzert, ist ein Treppenwitz der Rock-Geschichte und ärgert nicht nur Rob Halford. Wir nehmen ihr letztes Goodbye zum Anlass, auf die wechselhafte Bühnenhistorie von Tony Iommi, Ozzy Osbourne und Co. zurückzublicken (ab Seite 32). An kommenden Legenden stricken unterdessen Heaven Shall Burn (Seite 66), Scars On Broadway (Seite 38) und Sodom (Seite 48). Übrigens: Sowohl die Scorpions als auch Heaven Shall Burn und Scars On Broadway hört ihr begleitend in unserem Podcast unter www.metal-hammer.de/podcast.

Exklusive Specials machen diese ohnehin schon pralle METAL HAMMER-Ausgabe unverzichtbar: Star-Koch Lucki Maurer greift als Metal-Musiker mit Seasons In Black nach weiteren Sternen (Seite 54). Und ab Seite 42 zeichnen wir haarklein nach, welche Räder in Bewegung geraten und ineinandergreifen müssen, um Bands auf Tournee schicken zu können. Spoiler: Ohne treue Fans, die frühzeitig zu Tickets greifen, geht gar nichts.

Einzigartig und wertvoll

Übrigens: Nächsten Monat legen wir direkt mit einem dreifachen Gedenken nach! 50 Jahre Motörhead, zugleich wäre Lemmy Kilmister im Dezember 80 Jahre alt geworden, wenn wir ihn nicht vor zehn Jahren verloren hätten. Neben einer großen Titelgeschichte ehren wir diesen Umstand mit einer exklusiven Vinyl-Single: Im goldenen Artwork bekommt ihr bisher unveröffentlichte Live-Aufnahmen von ‘Motörhead’ (Ludwigsburg 1982) und ‘We Are Motörhead’ (London 2003) auf 7“. Ein einzigartiges und wertvolles Sammlerstück für alle Fans sowie ein würdevolles Andenken in enger Zusammenarbeit mit Nachlassverwaltern aus Band, Label und Management. Bestellt euch METAL HAMMER 08/2025 (ab 25.7. am Kiosk) mit Schallplatte schon jetzt portofrei nach Hause unter www.metal-hammer.de/motorhead – natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Interessierte Abonnenten wenden sich bitte wie immer unkompliziert an unseren Leser-Service!

