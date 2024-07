Editorial METAL HAMMER 08/2024

Liebe Metalheads,

Feste soll man feiern, wie sie fallen. Daher sind wir maximal glücklich, im 40. Jubiläumsjahr die METAL HAMMER AWARDS wiederaufleben lassen zu können: Wir verlängern die Festivalsaison und lassen es am 31.8. in der Uber Eats Music Hall in Berlin mit euch krachen! Neben Konzerten von unter anderem Saltatio Mortis, Lordi und Future Palace erlebt ihr Deutschlands härteste Preisverleihung mit zahlreichen Nominierten und Ehrengästen vor Ort. Wir sind voll im Planungsmodus, um euch einen heftigen, langen und im besten Sinne emotionalen Abend zu bereiten. Wer das verpasst, verpasst was, daher seid dabei bei den METAL HAMMER AWARDS 2024 presented by IFA – alle Infos zu Bands, Nominierten, Gästen und Tickets findet ihr unter www.metal-hammer-awards.de.

Schon jetzt und in dieser Ausgabe zelebrieren wir die Veröffentlichung des neuen Powerwolf-Albums WAKE UP THE WICKED: Die Wölfe haben wieder Metal-Hymnen im Überfluss kreiert und geben sich sogar noch angriffslustiger und direkter. Katrin Riedl konnte für unsere Titelgeschichte neben einem Gespräch mit Gitarrist Matthew Greywolf und Organist Falk Maria Schlegel auch eines der raren Interviews mit Sänger Attila Dorn organisieren und befragt zudem US-Booker Nick Storch sowie Summer Breeze-Veranstalter Achim Ostertag zum Aufstieg der Band. Damit nicht genug liegt dieser Ausgabe die exklusive Powerwolf-CD WICKED AND ALIVE bei: Neben zwei neuen Songs findet ihr darauf Live-Mitschnitte vom sensationellen Summer Breeze-Headliner-Auftritt 2023. Wolfsohren gespitzt: Möglich, dass man die METAL HAMMER-Redaktion irgendwo im Publikum mitgrölen hört …

Schieber und Schlösser

Nächsten Monat legen wir direkt nach: Das neue In Extremo-Album WOLKENSCHIEBER kündigt sich an. Begleitend zur Titelgeschichte, in enger Zusammenarbeit mit den Mittelalter-Metal-Helden und exklusiv in unserem Magazin, liegt die CD WOLKENSCHLÖSSER LIVE bei. Darauf enthalten: Acht brandneue Aufnahmen von der aktuellen Burgentour 2024! Nur in METAL HAMMER 09/2024, ab 23.8. am Kiosk und für Abonnenten kostenlos in der Pappschubervariante, außerdem limitiert auf 666 Jewelcases nur im Online-Shop unter www.metal-hammer.de/inextremo – jetzt portofrei vorbestellbar und nur, solange der Vorrat reicht.

Bis dahin habt ihr viel in der vorliegenden Ausgabe zu entdecken: Zeitlose Specials (über US-Power Metal, ab Seite 38), historische Rückblicke (40 Jahre METAL HAMMER ab Seite 26, 25 Jahre SLIPKNOT ab Seite 48, Wacken Metal Battle ab Seite 46), schweißtreibende Berichte vom Live-Sommer (Rockharz, Alice Cooper, Rock im Park und andere, ab Seite 98), Hintergründe zu den neuen Alben von Dark Tranquillity, Axxis, Hammerfall, Nothing More und vieles mehr.

MAXIMUM METAL!

Sebastian Kessler

***

