Ehemaliger Iron Maiden-Sänger Di’Anno mag Ghost-Cover nicht

Am 16. Mai veröffentlichte die schwedische Band Ghost ein Cover des Iron Maiden-Songs ‘Phantom Of The Opera’. Dem ehemaligen Iron Maiden-Sänger Paul Di’Anno, der den Song im Original singt, gefällt das nicht.

Erste Reaktion

Auf Facebook kommentierte Di’Anno zunächst: „An alle, die mich nach meiner Meinung zum Ghost-Cover von Phantom fragen, nicht dass es wichtig ist, aber es ist verdammt scheiße.“ Gefolgt wurde der mittlerweile gelöschte Kommentar mit drei Erbrech-Emojis.

Enttäuschung bei Di’Anno

Empfehlung der Redaktion Paul Di’Anno (Ex-Iron Maiden): Details zu Warhorse-Debüt Heavy Metal 2023 soll noch einiges passieren um Paul Di'Anno herum. So haben Warhorse ihren Debüt-Longplayer sowie eine Weltournee angekündigt. Jetzt äußerte sich Di’Anno in einem Interview für den Loaded Radio Podcast etwas versöhnlicher, aber bei Weitem nicht zufrieden: „Die Musik ist großartig, ich glaube nur nicht, dass Tobias [Forge] sich verdammt noch mal genug Mühe gegeben hat, gesangstechnisch. Es klingt ein bisschen fad… Die Musik ist gut da drauf. Und er hat die Lyrics etwas verändert… Das war etwas seltsam“

Ghost-Frontman Tobias Forge hat die Lyrics tatsächlich ein wenig verändert. Das Lied wird von Forge aus der Erzählperspektive gesungen. Aus zum Beispiel „You’re the phantom of the opera, you’re the devil, you’re just out to scare“ wurde „I’m the phantom of the opera, I’m the devil, I’m just out to scare“.

Wunsch nach mehr Energie

Empfehlung der Redaktion Ghost haben noch weitere Cover auf Lager Okkult-Rock Ghost-Mastermind Tobias Forge hat neben den Stücken auf der PHANTOMIME EP (VÖ: 18.5.) noch weitere Covertracks in der Hinterhand. Di’Anno erklärt weiter: “Als ich es das erste Mal gehört habe, hatte ich wahrscheinlich schlechte Laune, ich habe gesagt ‚das ist verdammte Scheiße‘. Aber jetzt habe ich es ungefähr drei- oder vier Mal angehört, und ich denke, es ist eigentlich ziemlich gut, wenn ich ehrlich bin. Aber wie gesagt, ich habe nicht das Gefühl, dass Tobias alles gegeben hat, wie man so sagt. Gib mir ein bisschen verdammte Energie!“

Di’Anno, der von 1977 bis 1981 Sänger bei Iron Maiden war, scheint Covern nicht grundsätzlich abgeneigt. Auf Nachfrage des Moderators versicherte der Musiker, dass er Songcover eigentlich als Kompliment sieht. Er erklärte auch, dass er nichts gegen Ghost hat, sondern an dem Tag wohl einfach sehr schlecht drauf war.

Ghost veröffentlichten das ‘Phantom Of The Opera’ Cover als Single-Auskopplung der EP PHANTOMIME, mit Covern von Television-, Genesis-, The Stranglers- und Tina Turner-Liedern.

Paul Di’Anno spielt momentan immer wieder Konzerte, hat aber oft mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Dieses Jahr soll noch von seiner Band Warhorse das Band-betitelte Album veröffentlicht werden.

