Ein Toter nach Bühneneinsturz auf spanischem Medusa Festival

In Flames-Frontmann Anders Fridén beschäftigt sich lieber mit seiner eigenen Band als mit The Halo Effect, die aus ex In Flames-Mitgliedern bestehen.

Anders Fridén sieht keinen Grund für eine Rivalität zwischen In Flames und The Halo Effect. Sämtliche Mitglieder von letzterer Band spielten früher einmal bei der Göteborger Melodic Death Metal-Institution. Im Interview mit "Chaoszine" (siehe Video unten) sagte Fridén auf die Frage, ob er sich The Halo Effect beim diesjährigen Sweden Rock Festival angeschaut hat, bei dem beide Bands gespielt haben: "Sie haben einen Tag nach uns gespielt, da waren wir schon wieder fort." Fokus auf die eigene Band Des Weiteren gab Anders zu Protokoll, dass er The Halo Effect nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt hat. Eine angebliche Konkurrenz beider Gruppen sei…