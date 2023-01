Eindhoven Metal Meeting 2023: Alle Infos

auch interessant

Datum

Das Eindhoven Metal Meeting findet am 08. und 09. Dezember 2023 statt.

Veranstaltungsort

NL-Eindhoven, Effenaar

Adresse:

Dommelstraat 2

5611 CK Eindhoven, Niederlande

Preise & Tickets

Zwei-Tages-Tickets für 110,- Euro könnt ihr hier erwerben.

Bands

In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert.

Caronte

Cult Of Fire

Cyclone

Graceless

Haliphron

Holy Moses

In Aphelion

Lvcifyre

Moribund Oblivion

Necrophobic

Profanity

Serpents Oath

Shining (S)

Sodom

Sulphur Aeon

Theotoxin

Thy Light

Urgehal

Vomitory

Whiskey Ritual

Running Order

Weitere Informationen

Im Effenaar gibt es zwei große Garderoben, um seine Klamotten abzugeben. Zusätzlich könnt ihr Schließfächer nutzen. Es ist nicht erlaubt, große Taschen oder Rucksäcke mitzubringen. Maximale Taschengröße ist A4 Format, 10cm tief. Größere Gepäckstücke bitte im Hotelzimmer lassen oder im Schließfach verstauen.

Getränke und Essen könnt ihr im Effenaar entweder mit Bargeld oder Bankkarte (Maestro Logo) bezahlen. Kreditkarten (Mastercard, Visa etc.) werden nicht akzeptiert.

Parkplätze sind in der Innenstadt, am Hauptbahnhof und gegenüber des Effenaar verfügbar. Leider ist Eindhoven nicht die sicherste Stadt in den Niederlanden, also lasst keine Wertsachen im Auto liegen. Etwas sicherer, aber auch teurer ist ein Parkhaus.

Heuvel Galerie

Ten Haagestraat 6a

5611 EG Eindhoven

Geöffnet: 24/7

Max. Höhe: 1.90 m

Google Maps

P1 Parking

Kennedyplein 400

5611 ZV Eindhoven

Geöffnet: 24/7

Max. Höhe: 2.00 m

On Google Maps

Wollt ihr mit dem Bus anreisen, ist dieser Link für die Planung empfohlen: www.ns.nl

Empfohlene Taxidienste: +31(0)40 8420000 Eindhovense Taxi Dienst / +31 (0)650 625202 Taxibedrijf AATK / +31 (0)611 483828 City Tax Eindhoven

Für die Hotelzimmerbuchung nutzt ihr am besten diesen Link: www.hotels.nl

Livestream und TV

Bisher gibt es noch keine Informationen, ob ausgewählte Auftritte auch von zu Hause aus angesehen werden können.

Anfahrt

Aftermovie 2022