Slipknot: Clown kündigt neue Musik für 2024 an

Bei Slipknot hat sich zuletzt durchaus einiges abgespielt. Nach dem Rauswurf von Drummer Jay Weinberg haben die Alternative-Metaller bereits mit seinem Nachfolger zu proben begonnen — wilden Spekulationen zufolge soll es sich um Ex-Sepultura-Schlagzeuger Eloy Casagrande handeln. Darüber hinaus sind offenbar neue Masken in Arbeit. Überdies steht für Corey Taylor und Co. dieses Jahr das 25. Jubiläum ihres Band-betitelten Debütalbums an, wofür die Musiker einiges aushecken.

Wie Perkussionist Shawn „Clown“ Crahan nun in einem neuen Interview ausgeplaudert hat, werkeln Slipknot eifrig an diversen Ideen für den feierlichen Anlass. Dazu zählen unter anderem neue Musik sowie Konzerte. „Ich freue mich sehr darauf, was wir gemacht haben“, eröffnet Crahan. „Wir haben wirklich schwer geschuftet. Und es wird neue Musik, neue Masken, neue Leute und neue Ideen geben, wenn wir das 25. Jubiläum feiern. Ich kann mir vorstellen, dass es ein paar Liveshows gibt, die nur vor 200, 500, 700 oder 2.000 Menschen stattfinden.“

Da der Clown frisches Material von Slipknot in Aussicht gestellt hat, hat seine Interview-Partnerin nachgehakt, was die Fans konkret erwarten könnten. „Ich würde neue Musik nicht im Sinne eines Albums betrachten. Wir werden einfach ein bisschen Spaß haben. Ich weiß nicht genau, was wir versuchen zu machen. Ich weiß, dass wir einfach das machen wollen, was wir machen wollen. Wie auch immer es also geschieht, es passiert. Wir werden es nicht forcieren und nicht in etwas modellieren, das es nicht zu sein braucht. Aber wir haben gerade eine echt gute Zeit. Ein paar wirklich magische Sachen passieren.“

