Einladung zum Death Metal-Videodreh in Hamburg

Die deutsche Death Metal-Band Messticator sucht Statisten für ihren Videodreh in Hamburg. Hier liefern sie alle Infos:

Deathbanger und Pitslayer,

die Hamburger Death Metal-Band Messticator wird 2026 ihr neues Album bei Testimony Records veröffentlichen und sucht für ihren Videodreh am 15. November 10–20 Metalheads als Statisten.

Worum geht’s? Ihr steht euch als zwei rivalisierende Gruppen gegenüber – pure Spannung in der Luft. Die Aggression ist in euren Gesichtern zu sehen, bis die Situation eskaliert und ihr aufeinander losgeht. Kunstblut inklusive.

Wer Bock hat, Teil des Videos zu werden und die Band zu unterstützen, schreibt einfach eine Nachricht an die Band:

Messticator@gmail.com

https://www.facebook.com/messticator/

https://www.instagram.com/messticator_metal

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eckdaten zum Videodreh von Messticator:

Drehort: Zentral in Hamburg

Zeitpunkt: Samstagnachmittag

Kleidung: Weiße Shirts bekommt ihr von der Band

Drumherum: Für Verpflegung (Essen & Drinks) ist natürlich gesorgt

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.