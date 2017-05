Eisbrecher: Gewinnt 2×2 Gästelistenplätze für das Volle Kraft Voraus-Festival in Ulm

Ein Sturm zieht auf und es wird eiskalt… 2017 kehren Eisbrecher zurück, um ein neues Eiszeitalter einzuläuten. Bevor das Boot im Herbst 2017 zur großen STURMFAHRT ausläuft, obliegt es Kapitän Alex Wesselsky und Noel Pix, die Ära SCHOCK mit einem spektakulären Finale zu vollenden.

Die Maschine klar, den Kompass fest im Visier, nehmen Eisbrecher Kurs auf die Premiere ihres Sommer-Events “Volle Kraft Voraus”, das am 8. Juli 2017 erstmals die Ulmer Ratiopharm Arena rocken wird.

Von wegen frigus fugit… Heißkalt bis 18 unter Null bringen insgesamt SECHS Bands (Eisbrecher, Combichrist, Welle:Erdball, Lord Of The Lost, Unzucht und And The She Came) sowie eine Top-Location (klimatisiert – wetterunabhängig – teilbestuhlt), samt Open Air-Chillout-Bereich, Food-Area, ausgewählte Händler und Autogrammstunden auch den härtesten Eispanzer zum Bersten.

Wir werden euch in den kommenden Wochen mit weiteren Neuigkeiten rund um das Volle Kraft Voraus Festival informieren. Eines ist gewiss, es werden noch jede Menge Überraschungen auf euch warten! Volle Kraft Voraus!

EISBRECHER + FREUNDE

“VOLLE KRAFT VORAUS” FESTIVAL 2017

EISBRECHER

COMBICHRIST

WELLE:ERDBALL

LORD OF THE LOST

UNZUCHT

AND THEN SHE CAME

08.07.2017 Neu-Ulm | Ratiopharm Arena

Einlass: 13:00 | Beginn: 14:00

Infos unter: www.eis-brecher.com | www.eisland-entertainment.de

Wenn ihr gewinnen wollt, müsst ihr nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt das aktuelle Album von Eisbrecher?

