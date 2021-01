Eisbrecher: Neue Single ‘FAKK’ veröffentlicht

Dreieinhalb Jahre nach dem Nummer eins-Album STURMFAHRT (2017) haben Sänger Alex Wesselsky und Gitarrist, Produzent/Programmer Noel Pix sämtliche Stellschrauben des unverwechselbaren Eisbrecher-Sounds neu justiert und jedes noch so kleine Detail auf den Prüfstand gestellt, um mit LIEBE MACHT MONSTER am 12.03.2021 ein packendes und vielseitiges neues Werk zu präsentieren. Wesselsky: „Für uns galt immer schon: Nur was einen selbst umhaut, kann auch andere wegpusten! Und so ging es einfach los… Bämm! Die ersten Schritte: Zigarette an, Hirn an, Herz an, Computer an, Telefon an, Tür auf, Zigarette an, Zigarette aus, Mikro an… nächster Song!“

Die erste Single-Auskopplung von LIEBE MACHT MONSTER heißt provokant ‘FAKK’ und erscheint am 15. Januar 2021. Dazu gehört passend ein unmissverständliches Video. „Check dein Limit, Alter, komm mir nicht mit Scheiß, dein Credit, deine Skills, dein Ding, dein Hype“, beginnt Alex Wesselsky in ‘FAKK’ seinen rabiaten Frontalangriff gegen alle Spinner, Hetzer und pseudopolitischen Sektierer, aus welchem Milieu auch immer sie stammen mögen.

Bei Eisbrecher rotiert die Erde schneller

Im Refrain erklärt er unverblümt, was er von diesen „Nichtsblickern“ hält. „Fakk du gehst mir auf den Sack, Fakk ich hasse dich und dein Pack, Fakk Bruda, weißt du wer ich bin? Fakk ich fakk dein Ding, Fakk ich hasse deinen Shit, Fakk bring besser deine Mudda mit, Fakk Alda, weißt du wer ich bin, Fakk ich fakk dein Ding.“ Gleichzeitig feuern Eisbrecher musikalisch aus vollen Rohren und lassen mehr als nur erahnen, worum es in ‘FAKK’ und auch auf LIEBE MACHT MONSTER generell geht. Wesselsky: „Eine typisch eisbrecherische Blutgrätsche zwischen Rock/Metal und Elektro-Industrial-Pop.“

Mehr als nur einmal hätte man in den zurückliegenden Monaten den Eindruck gewinnen können, die Welt sei stehengeblieben. Doch sie dreht sich noch. Für einige vielleicht – gefühlt – etwas langsamer als erwartet, für andere jedoch in gewohntem Tempo. Bei Eisbrecher allerdings rotiert die Erde derzeit noch schneller als jemals zuvor. Im Oktober 2020 ist das Cover-Album SCHICKSALSMELODIEN erschienen und hat sich postwendend auf Rang 4 der Albumcharts platziert.

Und während der letzte Ton dieser in vielerlei Hinsicht bemerkenswerten Scheibe noch nicht einmal ganz verhallt ist, folgt bereits am 12. März 2021 das neue reguläre, insgesamt achte Studioalbum LIEBE MACHT MONSTER. Auf Fans und Leser kommt zudem etwas Fettes zu: Behaltet die METAL HAMMER-Printausgabe im Auge!