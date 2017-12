Sie ist längst zu einer erfolgreichen Tradition im Eisbrecher-Jahr geworden: Am 16.12. findet die diesjährige Jahresabschluss-Show der Münchener Rocker in der Turbinenhalle Oberhausen statt. Als Special Guest sind dafür die schwedischen Rap-Metaller Clawfinger bestätigt – ein Herzenswunsch der Bayern, wie Sänger Alex Wesselsky verrät.

Dabei haben EISBRECHER allen Grund, den Jahresabschluss 2017 zu feiern – die Show in Oberhausen beschließt das bislang erfolgreichste Jahr in der Band-Geschichte. Über 27.500 Besucher auf insgesamt 13 Shows der just beendeten „Sturmfahrt“-Tour, Platz 1 für das Album sturmfahrt, Doppel-Gold für die beiden letzten Alben vor gerade einmal einem Jahr und die Premiere eines eigenen Festivals in der Ulmer Ratiopharm-Arena liegen hinter der Band.

JAHRESABSCHLUSSKONZERT 2017