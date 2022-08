Das Fantasy-Open-World-Rollenspiel ‘Elden Ring’ schlug bei Erscheinen Anfang des Jahres ein wie eine Bombe. Die Zusammenarbeit des Entwicklerstudios From Software und dem Schriftsteller George R. R. Martin (‘Das Lied von Eis und Feuer’) erhielt in Kritiken Höchstpunktzahlen und gewann unter anderem den Deutschen Computerspielpreis.

Empfehlung der Redaktion Zocker-Rocker: Dani Filth (Cradle Of Filth) Black Metal, Games Dani Filth (Cradle Of Filth) wünscht sich mehr Zeit für Videospiele! Wie sein perfektes Spiel aussähe und wen er gerne mal spielen würde, verrät er hier. Zwar ist das Spiel für die Xbox erhältlich, wer gerne über die Cloud spielt, ging bisher allerdings leer aus. Jetzt ist im Xbox-Store auf der Seite des Spiels jedoch das Logo von Cloud Gaming zu sehen gewesen – zumindest kurzzeitig. Nachdem die Beobachtung in den Sozialen Medien die Runde machte, wurde es wieder entfernt. Fans nehmen dies als Hinweis, dass ‘Elden Ring’ für Besitzer des Xbox Game Pass Ultimate bald über Xbox Cloud Gaming spielbar sein könnte – sofern es sich nicht um einen Anzeigefehler handelt.

Seems like #Xbox is ramping up their plans to bring Games that are not a part of #XboxGamePass to Xcloud.

Like GTA V, Soul Hackers 2 and Elden Ring.

Could be a Gamescom Announcement.

Elden Ring:https://t.co/zNII7pgWiF

News from June:https://t.co/pLgovQFW3i pic.twitter.com/FDPQXW4XDL

— Knoebel (@Knoebelbroet) August 9, 2022