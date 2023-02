‘Elden Ring’: Entwickler kündigen DLC an

Seit knapp einem Jahr ist das Action-Rollenspiel ‘Elden Ring’ auf dem Markt. Bei Kritikern und Spielern kam das Fantasy-Spiel des japanischen Entwicklers From Software extrem gut an. Seit Monaten wird über ein mögliches DLC diskutiert – nun gibt es Gewissheit.

‘Shadow Of The Erdtree’: Erste Infos

Empfehlung der Redaktion ‘Elden Ring’-Brettspiel: Kickstarter ab November Rollenspiel ‘Elden Ring’ soll eine Brettspiel-Adaption erhalten. Der Brettspielentwickler Steamforged Games startet die Kickstarter-Kampagne dafür Ende November. Auf ihrem Social Media-Kanälen verkündeten die Spielemacher heute eine Erweiterung. „‘Shadow Of The Erdtree’ befindet sich derzeit in Entwicklung. Wir hoffen, ihr freut euch auf neue Abenteuer im Zwischenland“, hieß es. Dazu teilten sie ein erstes Promobild. Weitere Informationen wie ein Release-Datum oder einen Plot für die „neuen Wege“ des „Befleckten“, dem Protagonisten des Spiels, gab es hingegen noch nicht.

Rise, Tarnished, and let us walk a new path together.

An upcoming expansion for #ELDENRING Shadow of the Erdtree, is currently in development.

We hope you look forward to new adventures in the Lands Between. pic.twitter.com/cjJYijM7Mw — ELDEN RING (@ELDENRING) February 28, 2023

Fans spekulieren über DLC-Handlung

Der titelgebende Erdenbaum sollte Spielern von ‘Elden Ring’ allerdings bekannt sein. Dieser ist untrennbar mit verstorbenen Helden der Welt verknüpft, bietet also einiges an Potential für spannende Geschichten. Ferner ist auf dem ersten Bild zum DLC die Figur Miquella zu sehen, Bruder der Gegnerin Malenia. In ‘Elden Ring’ tritt er selbst nicht auf, weil er sich in einem komatösen Zustand befindet, trotzdem ist er wichtig für die Handlung des Spiels.



Zusätzlich zu diesen kleinen Teasern erwarten Fans, dass die Erweiterung im laufenden Spiel ähnlich schwer zugänglich sein werden wie die in ‘Dark Souls’ oder ‘Bloodborne’ integrierten Add-ons. Mit diesen Spielen des gleichen Entwicklers wird ‘Elden Ring’ ohnehin häufig verglichen. Sicher ist wohl, dass in ‘Shadow Of The Erdtree’ neue Gebiete und Feinde auf Spieler warten.

