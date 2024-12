Sabaton machen Ende 2025 wieder die hiesigen Konzerthallen unsicher. Fans dürfen sich auf ein ganz besonderes Live-Erlebnis freuen.

Sabaton schicken sich an, in rund einem Jahr wieder live für Furore zu sorgen. Denn die schwedischen Power-Metaller haben just eine ausgedehnte Konzertreise für 2025 angekündigt. Im November und Dezember wird das Quintett im Rahmen seiner "The Legendary Tour" in zwanzig europäischen Städten Halt machen. Es wird le-gen-där In Deutschland, Österreich und der Schweiz stehen Shows in Köln, Berlin, Zürich, München, Wien, Stuttgart, Frankfurt sowie Hannover auf dem Programm. Sänger Joakim Brodén, Bassist Pär Sundström, Schlagzeuger Hannes Van Dahl sowie die beiden Gitarristen Chris Rörland und Thobbe Englund preisen ihre Tour ziemlich an: "Sabaton haben eine Show zusammengestellt, die nichts davon…