Das letzte „richtige“ (heißt: elektrisch und metallisch verstärkte) Eluveitie-Album liegt tatsächlich schon fünf Jahre zurück! Und gefühlt war bei ORIGINS auch schon ein bisschen die Luft raus. Seitdem hat Sänger, Flötist und Gitarrist „Chrigel“ Glanzmann eine fast komplett neue Mannschaft um sich rekrutiert – diese frische Energie glaubt man jetzt ATEGNATOS anzuhören. Das Zusammenspiel aus Folk-Instrumenten wie Drehleier, Sackpfeife und Blechflöte mit harschen Melodic Death Metal-Riffs, Growls und weiblichem Gesang (dass Fabienne Erni ihrer Vorgängerin Anna Murphy in nichts nachsteht, darf sie nicht zuletzt mittels ihrer Führungsrolle in ‘Ambriamus’ sowie dem traumhaften ‘Breathe’ beweisen) macht so viel Spaß wie seit EVERYTHING REMAINS (AS IT NEVER WAS) (2010) nicht mehr.

ATEGNATOS bei Amazon

Ob das an der längeren Reifezeit liegt? ‘Deathwalker’ mit seinem mitreißenden Wechselgesang, das Flöten-Metal-Massaker ‘A Cry In The Wilderness’, der Dudelsackbrecher ‘Mine Is The Fury’ sowie das alptraumhafte ‘Threefold Death’ rufen echte Begeisterung hervor und sorgen für Headbanger-Alarm. Die vor über zehn Jahren losgetretene „New Wave Of Folk Metal“-Welle nimmt endlich wieder Fahrt auf!