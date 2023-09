Emperor werden vermutlich kein Album mehr veröffentlichen

auch interessant

Emperor-Fans sollten nicht allzu bald neue Musik der Norweger erwarten. Die Black Metal-Formation ruht seit geraumer Zeit – und Frontmann Ihsahn hat jüngst etwaige Ideen für eine kommende Veröffentlichung über Bord geworfen.

Keine neue Musik?

Empfehlung der Redaktion Ihsahn: Zehn Alben, die sein Leben veränderten Black Metal, Progressive Metal In den bisherigen 45 Jahren seines Lebens hat Ihsahn nicht nur viel herausragende Musik gemacht, sondern auch ebensolche gehört, die ihn inspirierte. In einem Interview mit GRIMM Gent sprach Ihsahn über die Möglichkeit eines neuen Emperor-Albums. Zwar schloss er nicht kategorisch aus, dass die Band irgendwann neue Musik veröffentlichen könnte, allerdings sollte auch niemand etwas in dieser Richtung erwarten. Bereits die letzte Platte PROMETHEUS – THE DISCIPLINE OF FIRE AND DEMISE (2001 – Anm.d.A.) sei fast gänzlich aus der Feder von Ihsahn entsprungen, wie der Musiker erklärte. „Es ergab sich alles ganz natürlich. Ich habe bei dem Album begonnen, mehr und mehr Material zu schreiben. Im Prinzip habe ich alles dafür gemacht. Und PROMETHEUS… war am Ende eher ein Solowerk. Trotzdem lief es noch unter dem Banner ‚Emperor‘. In kreativer Hinsicht haben wir allerdings kaum zusammengearbeitet, Samoth und Trym kümmerten sich derweil um Zyklon. Wir wollten uns künstlerisch in anderen Richtungen ausleben.“

PROMETHEUS – THE DISCIPLINE OF FIRE AND DEMISE auf Amazon.de bestellen!

Ganz ausschließen will Ihsahn ein Comeback von Emperor allerdings nicht. „Zum aktuellen Zeitpunkt sieht es nicht so aus, als ob es neue Musik von Emperor geben wird. Aber ich habe in der Vergangenheit oft ‚Nein‘ gesagt und gesagt, zum Beispiel in dem Punkt, dass es keine Emperor-Konzerte mehr geben wird“, sagte er. „Ich komme mir dumm vor, wenn ich so etwas sage und es am Ende trotzdem tue. Aber ich werde mich nicht zum Lügner machen, wenn sich die Situation ändern sollte. Bei Kreativität und ähnlichen Dingen ist es sehr schwer, derartige Prognosen zu treffen, weil es ein sehr offener, kanalisierender Prozess ist. Seit ich 16 bin, veröffentliche ich durchweg mehr oder weniger alle zwei Jahre Alben und tue dies auch weiterhin.“

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.