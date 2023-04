Enforcer: Virtuelle Reise in die Vergangenheit

Foto: Enforcer. All rights reserved.

Wenige Wochen vor der Veröffentlichung ihres neuen Albums NOSTALGIA präsentieren euch Enforcer etwas ganz Besonderes. Passend zum Albumtitel haben die Schweden eine unvergessliche Erfahrung kreiert, die ihre Fans auf eine Zeitreise schickt. Genauer gesagt geht es zurück in die glorreichen Achtziger Jahre, welche für den Heavy Metal eine ganz besondere Dekade darstellten.

Das Ganze nennt sich „Experience Nostalgia“ und ist eine virtuelle Metallerbude, die so oder so ähnlich original in den Achtziger Jahren ausgesehen haben könnte. Darin findet man jede Menge essenzielle Dinge, die jeder Metaller damals besessen hat.

Diverse Gegenstände verbergen zudem zusätzlichen Content, den ihr durch einfaches Anklicken aktivieren könnt. In den nächsten Wochen werden zusätzliche Updates neue Inhalte freischalten, schaut also regelmäßig in der Metal-Bude vorbei! Olof Wikstrand von Enforcer: „Wir sind total davon begeistert, euch eine virtuelle Erfahrung präsentieren zu können, die voll mit unseren Einflüssen und Erinnerungen ist. Willkommen!“

NOSTALGIA wurde in Olof und Jonas Wikstrands Hvergelmer Studios zwischen Oktober 2020 und Februar 2022 aufgenommen, wie auch die meisten letzten Alben der Band. Das Artwork wurde von Adam Burke gestaltet.

Tracklist NOSTALGIA

Armageddon Unshackle Me Coming Alive Heartbeats Demon Kiss Of Death Nostalgia No Tomorrow At The End Of The Rainbow Metal Supremacia White Lights In The USA Keep The Flame Alive When The Thunder Roars (Cross Fire)

