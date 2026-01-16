Der rechtspopulistische britische Politiker Nigel Farage ist auf einen Trick hereingefallen, der dazu führte, dass er dem verstorbenen Sexualstraftäter Ian Watkins in einem Video gedachte. Auf der Plattform Cameo können Nutzer für personalisierte Videos bezahlen – das hat sich ein Witzbold zunutze gemacht.

Gekauftes Gedenken

Farage, der seine Dienste auf Cameo anbietet, sagte Folgendes in seinem Gedenkvideo: „Diese Nachricht soll Ian Watkins Tribut zollen. Ein guter Mann, ein sehr guter Kerl, der auch mit mir in Kontakt stand. Er liebte seine Kinder und wird für immer schmerzlich von ihnen vermisst werden.“

Weiter hieß es: „Er wird immer einen besonderen Platz in unseren Herzen haben. Und denkt daran, was er immer gesagt hat: ,Mad Lolz‘ – Wenn das nicht ungefähr die Welt zusammenfasst. Es tut mir leid, dass ihr trauert, aber bitte versucht, an euren glücklichen Erinnerungen festzuhalten.“

Teurer Spaß

Der ehemalige Lostprophets-Frontmann Watkins wurde 2013 wegen Kindesmissbrauchs zu 29 Jahren Haft verurteilt. Im Oktober verstarb er im Krankenhaus, nachdem ihn zwei Männer im Gefängnis angegriffen hatten. Nigel Farage, der seither von Metro auf das Video und Ian Watkins angesprochen wurde, sagte: „Dankt ihm für das Geld. Es gibt viele Ian Watkins. Sagt ihm, er soll mehr schicken. Ich habe seine Anfrage abgeändert“

Der mutmaßliche Scherzkeks John Smith zahlte laut eigener Aussage rund £98 für das Video. Er erklärte Metro, dass er eigentlich mit einer Absage gerechnet hatte. „Das Video zu bekommen, war die Einfachheit selbst. Ich bat ihn einfach, für einen verstorbenen Freund, Ian Watkins und seine Familie, ein Video aufzunehmen.“

Alles für Geld

Er führt aus: „Ich finde es besorgniserregend, dass er meine hauchdünne Täuschung nicht durchschauen konnte, und dass er gewillt ist, alles für Geld zu tun, ohne es vorher auch nur kurz zu überprüfen. Wenn er das hier für ein kleines bisschen Geld macht, was macht er dann für Zahlmeister mit tieferen Taschen?“

2021 fiel Farage schon ein Mal auf einen solchen „Scherz“ herein. Damals wurde der rechte Politiker dafür bezahlt, am Ende eines Geburtstagsgrußes „up the RA“, zu sagen, was so viel bedeutet wie „hoch die Irisch Republikanische Armee“.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.