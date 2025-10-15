Toggle menu

Ian Watkins: Zwei Männer des Mordes angeklagt

Ian Watkins mit den Lostprophets beim Soundwave Festival 2012 in Brisbane
Ian Watkins mit den Lostprophets beim Soundwave Festival 2012 in Brisbane
Foto: WireImage, Marc Grimwade. All rights reserved.
von
Die Namen der zwei Verdächtigen im Mordfall Ian Watkins sind nun bekannt. Zudem hat ein Richter des Prozessbeginn terminiert.
Der frühere Lostprophets-Sänger Ian Watkins lebt bekanntlich nicht mehr. Bei einem brutalen Angriff am 11. Oktober starb der verurteilte Kinderschänder im Hochsicherheitsgefängnis HMP Wakefield, wo er inhaftiert war (Original-Meldung vom 12. Oktober). Nachdem bereits zwei Verdächtige ausgemacht wurden, sind die beiden Insassen nun des Mordes angeklagt worden.

Prozess im nächsten Frühjahr

Hierbei handelt es sich um Rashid Gedel (25 Jahre alt) und Samuel Dodsworth (43). Am Morgen des 13. Oktober wurden die beiden Männer dem Richter am Amtsgericht von Leeds vorgeführt. Anschließend hat man die Sträflinge wieder in Untersuchungshaft genommen. Am gestrigen Dienstag stand ein Termin vor dem Staatsgericht von Leeds an. Dabei hat Richter Guy Kearl KC ein vorläufiges Datum für den Prozessbeginn festgesetzt: Das Verfahren soll am 5. Mai 2026 starten. Zu erwarten ist, dass es zwischen zwei und drei Wochen dauert. Am 12. November 2025 findet eine Vorbereitungsanhörung statt.

Nachdem die Insassen am Samstagmorgen aus ihren Zellen entlassen worden waren, haben die beiden Attackierenden dem 48-jährigen Ian Watkins die Kehle durchgeschnitten und dabei die Halsschlagader durchtrennt, woraufhin der Musiker verblutete. Wie die britische Zeitung The Sun berichtet, waren Wärter „in der Nähe und eilten blitzschnell zum Tatort“: „Doch sie konnten nichts tun und ihn nicht retten. Es war ein schrecklicher Anblick — überall Blut, Alarme und Sirenen.“

Bereits 2023 wurde der überzeugte Pädophile von Mithäftlingen als Geisel gehalten und mit einer angespitzten Toilettenbürste schwer verletzt. Noch während seiner Haftstrafe hat Ian Watkins versucht, junge Frauen mit Kindern für sich zu gewinnen. Ex-Freundin Joanne Mjadzelics, die maßgeblich an der Aufdeckung seiner Verbrechen beteiligt war, gab jüngst gegenüber der Daily Mail zu Protokoll: „Das ist ein großer Schock. Aber ich bin überrascht, dass es nicht früher passiert ist. Ich habe immer auf diesen Anruf gewartet. Vom ersten Tag an, als er ins Gefängnis kam, lief er mit einer Zielscheibe auf dem Rücken herum.“


