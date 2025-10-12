Ian Watkins, bekannt als ehemaliger Sänger der Post Hardcore-Formation Lostprophets, wurde laut der BBC im Gefängnis angegriffen und ist nun an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Watkins, der 2013 wegen mehrerer Fälle des Kindesmissbrauchs verurteilt wurde, saß in Wakefield eine Haftstrafe von 29 Jahren ab.

Die West Yorkshire-Polizei bestätigte, dass Beamte der Mordkommission ermitteln, nachdem Mitarbeitende des Gefängnisses einen Angriff auf einen Gefangenen meldeten. Watkins wurde am Samstagmorgen für tot erklärt. Weiter konnten keine Angaben zu dem Vorfall gemacht werden, während die Ermittlungen laufen.

Zweiter Angriff

Watkins wurde 2023 schon einmal im selben Gefängnis angegriffen und dort für sechs Stunden von Mithäftlingen als Geisel gehalten. Damals erlitt der bekennende Pädophile und verurteilte Kinderschänder schwere Verletzungen, darunter Stichverletzungen, die er aber dank medizinischer Versorgung in einem Krankenhaus überlebte.

Der walisische Sänger wurde im September 2012 während der Vollstreckung eines Drogenhaftbefehls in seinem Zuhause in Pontypridd festgenommen. Dort wurden auch einige Computer, Handys und Speichermedien beschlagnahmt, auf denen er kinderpornografisches Material gespeichert hatte.

Später gestand er vor Gericht einige seiner Gräueltaten, darunter die versuchte Vergewaltigung eines Babys, und bekam daraufhin eine Strafe von 29 Jahren Haft sowie sechs Jahren auf Bewährung.

