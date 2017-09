Enrichment: Videopremiere von ‘Crawl’

Foto: Olaf Krüger. All rights reserved.

Mit REANIMATE haben sich Enrichment quasi neu erfunden und auf ein neues Level gehoben. Dennoch sind sich die Band-Mitglieder treu geblieben; kantig, rotzig, polternd, kraftvoll, schön. Das Songwriting ist so komplex wie nie zuvor, weshalb die Scheibe extrem abwechslungsreich klingt.

Das Album ist Enrichments Abrechnung mit einer Gesellschaft, die sich von selbstgerechten Parolen und seichter Deutsch-Pop-Scheiße einlullen lässt. Wie ein Tritt in die Eier – nur eben für die Ohren! REANIMATE ist der Defibrillator für die Bendzko-Fosterverklebte, graue Masse.

Sänger Martin Kesici zum Album: “Nach dem Mastering war mir klar, das DING schlägt dir die Falten aus dem Sack. Das ganze Album entspricht genau meiner Vorstellung von Heavy Metal, mit vielen unterschiedlichen Einflüssen.” Mit Einflüssen aus Hard Rock, Power-Rock und Heavy Metal kombinieren Enrichment ihre musikalischen Skills waghalsig, aber straight zu einem klassisch angelehnten, sehr abwechslungsreichen Metal.

Seht hier die Videopremiere von ‘Crawl’:

“Eine Laola-Welle ging durch das Studio, als bekannt wurde, dass Tom Angelripper bei unserem Song ‘Crawl’ mitshoutet”, ist Sänger Martin begeistert. “Ich wollte unbedingt einen Gastsänger von einer Band, die mich als Jugendlicher am meisten geprägt hat: Sodom. Ich kann mich noch gut erinnern, als 1987 die Scheibe PERSECUTION MANIA auf meinem Plattenteller lag. Das war der unterschwellige Befehl für mich: Lass dir die Haare wachsen. Umso stolzer bin ich. dass Tom der Song sofort gefallen hat und er mitbrüllt. An dieser Stelle noch mal ein fettes Danke an Tom Angelripper!”