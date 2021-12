Erster Einblick in Foo Fighters‘ Horror-Komödie ‘Studio 666’

Nachdem Open Road Films die weltweiten Rechte an ‘Studio 666’ erworben hat, steht fest: Ab dem 25. Februar 2022 kommt die Horrorkomödie auf die große Leinwand. Neben Foo Fighters gehören folgende Persönlichkeiten zur Starbesetzung des Films: Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega und Jeff Garlin.

Um ihr langersehntes zehntes Studioalbum aufzunehmen, zieht die Rock-Band in ‘Studio 666’ in ein Herrenhaus in Encino, das von einer grausamen Rock’n’Roll-Geschichte geprägt ist. Im Haus angekommen, sieht sich Dave Grohl mit übernatürlichen Kräften konfrontiert, die sowohl die Fertigstellung des Albums als auch das Leben der Band bedrohen.

Der natürliche nächste Schritt der Foo Fighters

„Nach Jahrzehnten lächerlicher Musikvideos und zahlreicher Musikdokumentationen war es endlich an der Zeit, die nächste Stufe zu erklimmen… eine abendfüllende Horrorkomödie", berichtet Grohl. „Wie die meisten Dinge bei Foo begann auch 'Studio 666' mit einer weit hergeholten Idee, die sich zu etwas Größerem entwickelte, als wir es uns je vorstellen konnten. Wir haben im selben Haus gedreht, in dem wir unser letztes Album MEDICINE AT MIDNIGHT aufgenommen haben und wollten die klassische Magie all unserer Lieblings-Rock'n'Roll-Filme wiederaufleben lassen. Nur diesmal mit einem Twist: mit urkomischem Gore, der verdammt rockt. Und jetzt, mit der Hilfe von Tom Ortenberg und dem Team von Open Road Films, können wir endlich die Katze aus dem Sack lassen, nachdem wir es zwei Jahre lang als Geheimnis gehütet haben. Seid bereit zum Lachen, Schreien und Headbangen. 'Studio 666' wird euch fertigmachen."

BJ McDonnell, Regisseur des Films, fügt hinzu: „‘Studio 666’ ist eine perfekte Kombination aus allem, was ich liebe. Rock, Horror und Komödie (…). Ich freue mich so sehr, mich mit Foo Fighters zusammengetan zu haben, um einen Band-Film der alten Schule zu drehen. Es ist lange her, dass wir etwas wie ‘Help!’ (The Beatles), ‘Head’ (The Monkees) oder ‘Kiss Meets The Phantom Of The Park’ gesehen haben.“