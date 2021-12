Nur einen Tag nach der Ankündigung einer ganzen Reihe neuer Live-Termine in Nordamerika sagen die Foo Fighters eine dieser Shows ab. Das betreffende Konzert sollte am 03. August 2022 im Huntington Bank Stadium auf dem Campus der University Of Minnesota in Minneapolis stattfinden. Doch die Corona-Sicherheitsbeschränkungen des Veranstaltungsorts korrespondieren nicht mit den für Foo Fighters-Konzerte vorgesehenen Regelungen während der Pandemie.

In einem Statement erklärt die Band: „Aufgrund der Weigerung des Huntington Bank Stadiums, den Sicherheitsmaßnahmen der Band zuzustimmen, können die Foo Fighters nicht an diesem Ort auftreten. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und arbeiten daran, einen geeigneten Ersatz zu finden – einen, bei dem die Gesundheit und Sicherheit aller Mitarbeiter und Besucher der Show Vorrang hat."

Updates: Minneapolis, please see below – we hope to see you soon! Maryland/D.C., info on your show is coming shortly! pic.twitter.com/DhlPDG5QZD

— Foo Fighters (@foofighters) November 30, 2021