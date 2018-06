Erster Song von Born To Murder The World zu hören

Bassist Shane Embury (Napalm Death, Lock Up, etc.), Gitarrist Mick Kenney (Anaal Nathrakh) und Sänger Duncan Wilkins (Fukpig, Mistress) gründen ein neues herrlich wütendes Musikprojekt unter dem sehr passenden Namen Born To Murder The World.

Die britische Grindcore-Legende veröffentlicht Ende März eine Compilation mit raren und vergriffenen Tracks. Als ersten Vorgeschmack gibt's 'Oh So Pseudo'. Am 24. August werden die Musiker ein erstes Album präsentieren, welches den Titel THE INFINITE MIRRORNIAL OF MILLENNIAL NARZISSM trägt. Der zweite Track daraus 'Brutality Alchemist' ist bereits zu hören. Die Mischung aus Grindcore und Death Metal prügelt ohne Gnade auf das Trommelfell ein. Die Platte wird über Emurys ebenfalls neu gegründetes Plattenlabel Extrinsic Recordings erscheinen.

Tracklist:

When The Heart is Violated (The Universe Remembers) Brutality Alchemist Genesis Misconception The Virus is Within us All As He Creates So He Destroys Penetrate the Descent The Death of Dreams Poisoning Purity Negativity Plague Corruption Feeds Deception Tiyanak How Barren is Life Without Sin