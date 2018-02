Napalm Death präsentieren ersten Song ihrer Rarities-Compilation

Am 30. März kommt die umfassende Napalm Death-Compilation CODED SMEARS AND MORE UNCOMMON SLURS via Century Media in die Läden. Die UK-Grinder haben nun einen ersten Song rausgehauen.

Hört hier ‚Oh So Pseudo‘ von den APEX PREDATOR – EASY MEAT Albumsessions 2014:

Napalm Death-Bassist Shane Embury über CODED SMEARS AND MORE UNCOMMON SLURS: „Napalm Death sind eine Band, die für jeden Song 100% gibt. Die Stücke auf dieser Compilation stammen zum Teil von ausverkauften Splits.

Aber auch Vinyl- oder Japan-Edition-Bonustracks haben wir draufgepackt. Als ich die Tracklist zusammenstellte, habe ich gemerkt, wie mich diese Songs immer noch begeistern. Einige davon hatte ich sogar schon vergessen gehabt“, lacht Embury.

„Wir haben dermaßen viele Songs geschrieben und die Zeit geht so schnell vorbei, da vergisst man schon mal, wie geil manche Lieder sind. Wir werden einige davon ganz sicher auf unserer nächsten Tournee spielen. Cheers!“

CODED SMEARS AND MORE UNCOMMON SLURS enthält 31 Tracks aus dem Zeitraum 2004-2016 und hat eine Spieldauer von über 90 Minuten. Neben der Doppel-CD und Digitalveröffentlichung (hier vorbestellbar) gibt es auch diverse Vinylformate.

Napalm Death live 2018:

03.04. Hamburg, Knust

04.04. Herford, X

06.04. Berlin, SO36

08.04. Chemnitz, AJZ