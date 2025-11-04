Mittlerweile ist es bereits über einen Monat her, dass das neue Amorphis-Album BORDERLAND unsere Ohren beglückte. Die Finnen stießen im September auf offene Ohren und erhielten mit ihrem bereits 15. Album eine bombastische METAL HAMMER-Wertung von sechs Punkten. In einem neuen Interview mit Stormbringer TV sprach Gitarrist Esa Holopainen nun erneut über BORDERLAND.

Zufrieden und glücklich

Auf die Frage, wie die Reaktionen von Presse und Fans ausfielen, antwortete er: „Die Meinungen waren sehr positiv. Ich glaube die meisten Rezensionen, die uns erreicht haben, waren sehr gut und zufrieden.“ Er fuhr fort: „Ich bin sehr froh darüber, wie BORDERLAND am Ende geworden ist. Die Zusammenarbeit mit Jacob Hansen lief super.“ Hansen produzierte zum ersten Mal gemeinsam mit Amorphis. „Es war eine sehr schöne Erfahrung“, schloss Holopainen zufrieden ab.

Es sei jedoch fast noch ein bisschen zu früh, um alles abschließend zu betrachten, sagte der Gitarrist. „Wenn man ein Album veröffentlicht und danach auf Tournee geht, dauert es immer ein bisschen, bevor man BORDERLAND zwischen den anderen Amorphis-Alben einordnen kann.“ Trotzdem wiederholte er: „Aber wir sind natürlich sehr zufrieden und glücklich mit dem Ergebnis und dem Feedback.“

Auf die Frage, wieso Amorphis nach so einer langen Zusammenarbeit den Produzenten gewechselt haben, erklärte der Musiker: „Wir haben drei tolle Alben mit Jens Bogren gemacht. Es war toll, mit ihm zu arbeiten.“ Weiter erzählte er: „Wir sind nun einmal eine Band, die immer auf der Suche nach etwas neuem ist. Da wir bereits drei Werke mit Bogren aufgenommen haben, war es also für uns an der Zeit.“ Der Produzent hat ihnen dies jedoch alles andere als übel genommen: „Er hat uns sogar ermutigt, weiterzuziehen“, schloss der Gitarrist.

—

