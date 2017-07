European Bike Week 2017: Battle Of The Bands angekündigt

Ihr wolltet euch schon immer einmal eine Bühne mit internationalen Rock-Acts wie Black Stone Cherry, Danko Jones, The Picturebooks, Audrey Horne und Thundermother teilen? Dieser Wunsch kann auf der European Bike Week schon bald in Erfüllung gehen. Vom 05.09. bis 10.09.2017 findet dieses einzigartige Event am Faaker See in Österreich statt.

Reicht ein Video vom besten Song eurer Band beim “Battle Of The Bands” von Harley-Davidson und Classic Rock ein und gewinnt einen Slot auf der Mainstage der Harley-Davidson European Bike Week inklusive Band-Betreuung.

Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung und Backline werden für euch übernommen, damit ihr euch voll auf eure Performance bei einem der coolsten Rock- und Motorrad-Events weltweit konzentrieren könnt. Bewerbt euch jetzt und werdet zum jüngsten Teil der jahrzehntelangen und innigen Beziehung zwischen Harley und Rock’n’Roll!

Schickt einfach eine Mail unter dem Betreff “Battle Of The Bands” an botb@harley-davidson.com. Darin müssen eure Namen, euer Band-/Künstlername, euer Heimatort, ein Videolink zu eurem besten Song, Kontaktinfos und die Adresse eures Online-/Social-Media-Auftritts enthalten sein!

Bewerbungsfrist ist der 28.07.2017 um 12 Uhr. Am 07.08.2017 werden euch Harley-Davidson und Classic Rock auf www.classicrock.net ihre drei Favoriten vorstellen, über die ihr dann öffentlich abstimmen könnt. Der Sieger des Votings wird am 21.08.2017 bekanntgegeben und darf am Freitag, den 08.09.2017, die Show auf der Mainstage am Faaker See eröffnen!