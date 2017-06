Harley Davidson kündigen Line-up der European Bike Week 2017 an

Das Line-up der Harley Davidson European Bike Week 2017 steht fest: Vom 05.09. bis 10.09.2017 findet dieses einzigartige Event am Faaker See in Österreich statt.

Mit Black Stone Cherry als Headliner, Thorbjörn Risager & The Black Tornado, Thundermother, Audrey Horne, Mr. Irish Bastard, The Picturebooks und vielen weiteren internationalen Acts wächst das größte Motorrad-Event Europas auch in 2017 um ein legendäres Musik-Festival.

Zum 20. Jubiläum kommen 17 Bands an 5 Tagen (Mainstage), 70.000 Bikes und bis zu 120.000 Besucher in die alpine Kulisse des Faaker Sees und feiern die größte Rock’n’Roll Party des Sommers.

Brandneue Harley Davidson Bikes können nicht nur bestaunt, sondern auch probegefahren werden, und als offizieller Partner bietet Jeep spannende Off-Road-Erlebnisse.

Dazu Hunderte Händler, Street Food Stände und Bars – es gibt viele Gründe im September dabei zu sein. Ein nicht unwesentlicher: der Eintritt ist für alle frei!