Evanescence: ‘Bring Me To Life’ erreicht eine Milliarde YouTube-Klicks

Willkommen im Club der „YouTube-Milliarden“, Evanescence. Die Alternative Goth Metal-Hit-Macher, die sich vornehmlich mit ihrer Single ‘Bring Me To Life’ aus dem 2003 erschienenen Kultalbum FALLEN an die Chartspitzen katapultierten, knackten kürzlich die Milliarden-Marke auf der Video-Plattform YouTube. Ob Metal-Fan oder nicht: Kaum jemand kam Mitte der Nuller Jahre um einen „Wake me up inside“-Loop herum. Auch das zugehörige Musikvideo sprengte seinerzeit jegliche Chart-Sendungen im TV.

Selbst wer Evanescence nicht mag, muss zugeben, dass ‘Bring Me To Life’ ein Riesenhit war. Es ist einer dieser Songs, die sofort mit der einhergehenden Ära assoziiert werden und nostalgisch machen, obwohl man sich bereits überfällig sattgehört hat.

Nun, etwa ein Jahr vor dem zwanzigsten Jubiläum des Songs und des Albums, zelebrieren Evanescence diesen wohlverdienten Meilenstein ihrer Karriere. In einem Twitter-Beitrag berichtet die Band: „Wir sind sehr stolz darauf, eine Milliarde Views erreicht zu haben. Das ist verrückt. Danke für all die Liebe und all die Erinnerungen. Wir sind sprachlos. Zu Ehren dieses Ereignisses werden wir sehr bald eine HD-Version des Videos hochladen." Heavy Glückwunsch!

So very proud to have reached a billion views! 😱 What a crazy thing. Thank you for all the love, all the memories. I’m speechless. In honor of reaching a billion views, we are uploading an HD Restored version of the video very soon. ❤️❤️❤️🥂 #evanescence #BringMeToLife

